Иран использовал Starlink при ведении боевых действий против США, пишет The Washington Post со ссылкой на источники в компании. По их словам, специалисты компании выявили как минимум два случая несанкционированного использования сервиса в марте, когда началась война на Ближнем Востоке. Источники WP сообщили, что Илон Маск был в ярости, когда узнал об этом.

Один из собеседников издания рассказал, что американские военные использовали беспилотники-камикадзе, подключенные к Starshield — военной версии Starlink, но при этом использовали более дешевый тарифный план, предназначенный исключительно для наземных операций.

1 марта иранский беспилотник нанес удар по военному объекту США в порту Шуайба (Кувейт), в результате чего погибли шесть американских военнослужащих. Центральное командование США (CENTCOM), курирующее военные операции на Ближнем Востоке, отказалось отвечать на вопросы WP об инциденте с системой Starshield и возможном использовании Ираном сети Starlink — в том числе о предполагаемом применении этой системы при атаке на порт Шуайба.

По словам пилотов гражданских самолетов, которые подтверждаются уведомлениями, разосланными клиентам по электронной почте, в течение нескольких часов после этой атаки SpaceX ввела требования по проверке личности пилотов для самолетов, летающих со скоростью более 100 миль в час.

«Все были в ярости, потому что Starlink повысил цену в четыре раза и заставил нас зарегистрироваться и пройти проверку личности», — рассказал пилот из Северной Каролины. По его словам, он смог снова воспользоваться терминалом только после того, как предоставил компании Starlink номера своего паспорта и водительского удостоверения, регистрационный номер воздушного судна, код транспондера и информацию о том, в каком аэропорту базируется его самолет. Ежемесячная абонентская плата, которая раньше составляла $60 долларов, выросла до $200.

1 марта Маск также выразил недовольство тем, что американские военные используют его сервис в своих БПЛА LUCAS. Пентагон платил за «наземную» подписку на Starshield, тогда так подписка для воздушных операций стоила в пять раз дороже.

Услуги Starlink доступны более чем в 160 странах благодаря глобальной сети, насчитывающей сотни авторизованных сторонних реселлеров; все они проходят тщательную проверку перед включением в программу.