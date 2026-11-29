Международная ассоциация водных видов спорта World Aquatics лишила Канаду права проведения первого этапа Кубка мира по прыжкам в воду 2027 года. Как говорится в заявлении организации, это связано с «недавними заявлениями правительства Канады, из которых следует, что российские и белорусские спортсмены — за исключением тех, кто выступает в нейтральном статусе на соответствующих условиях, — не будут допущены на территорию Канады для участия в запланированных соревнованиях».

World Aquatics приняла решение перенести этап Кубка мира по прыжкам в воду 2027 года (World Aquatics Diving World Cup 2027), запланированный на 25–28 февраля, в Мексику. Даты проведения останутся прежними. Кроме того, четвертый этап Кубка мира по артистическому плаванию 2027 года (World Aquatics Artistic Swimming World Cup 2027), запланированный на период с 29 апреля по 1 мая 2027 года, исключен из календаря соревнований до момента, когда будет определено новое место проведения соревнований.

В апреле World Aquatics разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать во взрослых соревнованиях с флагом и гимном.

30 октября Международный спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) вернуть сборные России на свои турниры. Федерация подчинилась требованию, однако власти нескольких стран, включая Канаду, заявили, что не выдадут российским спортсменам визы. Канадские власти заявили, что послабления для участия в нейтральном статусе действуют только для индивидуальных спортсменов (так, например, в турнирах на территории Канады без ограничений участвуют теннисисты), но не для сборных.