Международный трибунал по морскому праву, заседающий в Габурге, 28 ноября отклонил иск властей Аргентины, которые требовали запретить Великобритании добычу нефти у Фолклендских островов — британской заморской территории, расположенной на юге Атлантического океана недалеко от аргентинского побережья. Решение, принятое 18 голосами против трех, опубликовано на сайте суда.

Аргентина требовала запретить Великобритании добывать нефть на том основании, что между двумя государствами продолжается территориальный спор о принадлежности архипелага. Международный трибунал по морскому праву заявил, что не может выносить решения о суверенитете островов.

Иск о временных мерах против разработки нефтяного проекта Sea Lion, который осуществляют британская Rockhopper Exploration и израильская Navitas Petroleum, был подан 13 октября. В заявлении говорилось, что Великобритания «в одностороннем порядке санкционировала разведку и эксплуатацию природных ресурсов в морских районах, прилегающих к Мальвинским [Фолклендским] островам, островам Южная Георгия и Южным Сандвичевым островам, а также отказалась урегулировать возникший в связи с этим спор с Аргентиной».

Великобритания заявила, что не сомневается в «своем суверенитете над Фолклендскими островами и прилегающими районами», и подчеркнула, что «разведка углеводородов на Фолклендских островах является законной коммерческой деятельностью, осуществляемой под эгидой правительства Фолклендских островов».