Суд отправил в СИЗО бывшего заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Александра Емельянова. Об этом пишут со ссылкой на источники издание URA.ru, а также близкие к силовикам каналы Baza и 112.

Против бывшего чиновника возбудили дело по статье о превышении должностных полномочий. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Подробности обвинений, которые ему предъявлены, неизвестны.

В субботу, 28 ноября, суд в Коломне отправил его под арест на два месяца.

Емельянов работал замгубернатора региона с сентября 2023. Он курировал строительный блок и отвечал за работу двух ведомств: департамента строительства и жилищной политики и службы государственного строительного надзора. В августе этого года он ушел с поста по собственному желанию.