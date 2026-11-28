Местные СМИ тогда оценивали замену черепицы на точно такую же медную в 400 000 иен. От этой идеи в итоге отказались: знаменитые зеленые медные плитки в святилище, установленные в 1943 году, были заменены на более дешевые варианты из нержавеющей стали. Они считаются менее привлекательными для воров.

Святилища оказались популярными целями для воров еще и потому, что, как правило, находятся в удаленных районах, а большинство из них не могут позволить себе систем видеонаблюдения или охрану. Количество краж металла по всей стране резко выросло с примерно 5500 в 2020 году до почти 21 000 в 2024 году. Целями становятся не только храмы, но и удаленные солнечные электростанции, опустевшие дома и так далее.

Ассоциация синтоистских святилищ строго контролирует любые изменения в обликах храмов, которых в стране насчитывается более 80 тысяч. Изначально она была против замены медных крыш на материал из нержавеющей стали, однако была вынуждена уступить: все больше святилищ решили использовать именно нержавейку для ремонта.

Как отмечает газета, цены на медь за последние два года выросли почти в два раза. Металл стал крайне популярен на фоне бума ИИ и строительства все большего количества дата-центров. Медь обладает высокой проводимостью и используется от кабелей и проводов до транспортных средств и строительства. Годовой спрос на медь сейчас составляет примерно 28 млн тонн, но, по прогнозам S&P Global, уже к 2040-му он вырастет до 42 миллионов тонн. Мировые запасы при этом остаются ограниченными, а добыча на рудниках не справляется с долгосрочными факторами спроса. Это и подстегивает цены.