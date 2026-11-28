Сотрудники синтоистских храмов в Японии стали отказываться от укладки традиционной медной черепицы в пользу нержавеющей стали. Причиной оказались кражи: медь стала чаще привлекать воров из-за роста цен, вызванного бумом искусственного интеллекта. Об этом пишет Financial Times.
Рост преступности спровоцировал рост цен на металлы. Японские храмы для воров стали особенно привлекательны, поскольку традиционно большие участки их крыш покрыты медной черепицей: она окисляется, придавая им зеленый и бирюзовый оттенки.
В мае этого года с ограды храма Азума в префектуре Канагава (к югу от Токио) воры украли около 60–70 медных плиток общим весом около 200 килограмм:
«Мы и раньше ловили людей на краже денег из ящика для пожертвований, но никогда не предполагали, что они снимут медную черепицу с крыши на заднем дворе здания <...> Это потому, что цена на медь так сильно выросла. Это просто возмутительно», — рассказал газете представитель храма Макото Моридзири.
Местные СМИ тогда оценивали замену черепицы на точно такую же медную в 400 000 иен. От этой идеи в итоге отказались: знаменитые зеленые медные плитки в святилище, установленные в 1943 году, были заменены на более дешевые варианты из нержавеющей стали. Они считаются менее привлекательными для воров.
Святилища оказались популярными целями для воров еще и потому, что, как правило, находятся в удаленных районах, а большинство из них не могут позволить себе систем видеонаблюдения или охрану. Количество краж металла по всей стране резко выросло с примерно 5500 в 2020 году до почти 21 000 в 2024 году. Целями становятся не только храмы, но и удаленные солнечные электростанции, опустевшие дома и так далее.
Ассоциация синтоистских святилищ строго контролирует любые изменения в обликах храмов, которых в стране насчитывается более 80 тысяч. Изначально она была против замены медных крыш на материал из нержавеющей стали, однако была вынуждена уступить: все больше святилищ решили использовать именно нержавейку для ремонта.
Как отмечает газета, цены на медь за последние два года выросли почти в два раза. Металл стал крайне популярен на фоне бума ИИ и строительства все большего количества дата-центров. Медь обладает высокой проводимостью и используется от кабелей и проводов до транспортных средств и строительства. Годовой спрос на медь сейчас составляет примерно 28 млн тонн, но, по прогнозам S&P Global, уже к 2040-му он вырастет до 42 миллионов тонн. Мировые запасы при этом остаются ограниченными, а добыча на рудниках не справляется с долгосрочными факторами спроса. Это и подстегивает цены.