До 2 млн детей в США остались без продовольственных талонов после того, как республиканцы провели через Конгресс рекордное сокращение программы SNAP. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на данные штатов. Это примерно каждый восьмой ребенок из тех, кто получал помощь. Когда закон обсуждали, республиканцы уверяли, что семьи с детьми он не затронет.

Исследовательский Центр бюджетных и политических приоритетов (CBPP) собрал данные 29 штатов. По его подсчетам, с июля 2025 года, когда закон приняли, число детей, получающих SNAP, сократилось на 14%. В целом по стране программа, по расчетам центра, лишилась 5,7 млн участников. Это вдвое больше, чем прогнозировало Бюджетное управление Конгресса.

Особенно резко число детей в программе упало в Луизиане — почти на четверть. Отчасти это объясняется тем, что закон ввел крупные штрафы для штатов за ошибки при назначении пособий, и те стали требовать от заявителей больше документов. Глава SNAP в департаменте здравоохранения Луизианы Камилла Конауэй признала, что десятки тысяч семей, вероятно, по-прежнему имеют право на помощь, но выпали из программы.

Родители, лишившиеся пособий, рассказали изданию, что пропускают приемы пищи ради детей, тратят на продукты деньги, отложенные на аренду, и покупают дешевую нездоровую еду. Воспитательница детского центра в Новом Орлеане Ивана Норгах потеряла SNAP из-за спора со штатом о том, позволяют ли ее непостоянные заработки получать помощь. Она сказала:

«Это определенно изменило то, как мы питаемся».

В июле 2025 года Дональд Трамп подписал «Большой прекрасный закон». Помимо прочего, он обязал работать не менее 80 часов в месяц, чтобы сохранить право на SNAP, ветеранов, родителей детей старше 14 лет, людей до 64 лет вместо прежних 54, а также бездомных. По оценке Бюджетного управления Конгресса, за девять лет реформа сократит расходы на программу на $187 млрд.