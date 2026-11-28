Как минимум шесть членов администрации Дональда Трампа сейчас живут в военном жилье в Вашингтоне, пишет CNN. Для гражданских чиновников такого уровня это исторически высокое число, ведь при прежних президентах они почти не селились на охраняемых базах. Сами министры говорят, что там им безопаснее, чем где-либо еще в городе.

Последним на базу перебрался министр финансов Скотт Бессент, который оставил свой особняк в Джорджтауне. По его словам, переехать его вынудили угрозы со стороны Ирана, против которого он ведет кампанию экономического давления. Собеседники телеканала утверждают, что недавно на базу переселили и генпрокурора Тодда Бланша. Глава аппарата Белого дома Стивен Миллер с семьей переехал после того, как у его дома в Вирджинии начали раздавать листовки с его адресом.

Миллеры, госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет живут по соседству на базе Форт-Макнэр, в домах так называемого «Генеральского ряда». За жилье чиновники платят аренду, обычно больше $4,5 тысячи в месяц. Директор Центра изучения Конгресса и президентства при Американском университете Томас Кан сказал:

«Это способствует изоляции публичных лиц или усиливает ее, и это очень печально».

До весны Пентагон должен отчитаться перед комитетом Палаты представителей по вооруженным силам о политических назначенцах, которые живут в военном жилье. В отчете нужно указать угрозы, из-за которых они переехали, правовые основания и стоимость аренды. Отчета добился конгрессмен из Калифорнии Джордж Уайтсайдс. По его словам, нужно убедиться, что чиновники платят за жилье по рыночным ставкам.

Ранее CNN со ссылкой на семь американских чиновников сообщил, что Иран разрабатывает планы нападения на членов администрации Трампа в Вашингтоне с помощью «грязной бомбы» или химического оружия. По данным источников, в планах указаны конкретные места и цели, но нападение не считается неминуемым. Постпредство Ирана при ООН назвало обвинения в подготовке химической атаки сфабрикованными.