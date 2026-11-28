Токен WLFI криптопроекта World Liberty Financial, который связан с семьей президента США Дональда Трампа, 28 ноября всего за несколько часов подешевел примерно вдвое. Следом упала и вторая криптовалюта проекта, USD1. Она должна всегда стоить ровно $1, но опустилась до 94–96 центов.

Основатель криптоплатформы Tron Джастин Сан, один из крупных инвесторов проекта, обвинил его команду в обмане вкладчиков. Он призвал криптобиржи прекратить торговлю обоими токенами, а власти и суды — выяснить, куда делись деньги. Сан написал:

«Сегодняшняя история с WLFI — очередной пример того, как люди внутри проекта выводят деньги через займы друг у друга, продают токены в нарушение правил, незаконно замораживают средства инвесторов и обманывают их».

В апреле Сан подал на World Liberty Financial в суд, обвинив компанию в вымогательстве и попытках отнять его активы.

Пока токены падали, проект продал из своего резерва криптовалюту, привязанную к Ether, примерно на $20 млн. На этой продаже он потерял около $19 млн.

Обменять USD1 на настоящие доллары напрямую у компании BitGo Trust Company, которая их выпускает, могут только клиенты, допущенные к этому процессу. Остальным, чтобы избавиться от токенов, приходится продавать их другим людям по той цене, которую те готовы заплатить. В конце ноября все токены USD1 в сумме стоили около $2,8–2,9 млрд.

Из финансовой декларации Трампа следует, что за 2025 год его семья заработала на криптовалютах $1,4 млрд. Почти $800 млн из этой суммы принесла World Liberty Financial, среди соучредителей которой значатся президент и его сыновья.