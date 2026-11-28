Немецкий оборонный концерн Rheinmetall, скорее всего, не будет продолжать проект завода по выпуску 155-мм артиллерийских снарядов в Украине. Об этом глава компании Армин Паппергер заявил 27 ноября на презентации для инвесторов Capital Markets Day, его слова приводит проект German Aid for Ukraine. Окончательного решения пока нет, но, отвечая на вопросы, Паппергер сказал, что, по его мнению, концерн от проекта откажется.

Меморандум о создании германо-украинского совместного предприятия Rheinmetall подписал в феврале 2024 года. Завод должен был ежегодно выпускать шестизначное количество современных 155-мм снарядов и метательных зарядов к ним для ВСУ. Спустя более чем два с половиной года и после многочисленных задержек там так и не произвели ни одного снаряда.

По словам Паппергера, украинские партнеры не готовы отступить от намерения производить все самостоятельно. Украина уже выпускает много боеприпасов сама, особенно артиллерийских снарядов малой и средней дальности, и ее значение для бизнеса Rheinmetall и так очень невелико. Глава концерна оценил расход снарядов ВСУ в 1–1,3 млн в год, больше половины из них делают украинские компании.

За последний год Паппергер неоднократно жаловался на бюрократические препоны в Украине — из-за них в августе 2025 года у концерна не было даже концепции строительства предприятия. Rheinmetall продолжает поставлять ВСУ снаряды, в основном в рамках военной помощи Германии, Дании и Нидерландов. Перспективу Паппергер видит лишь в поставках ключевого оборудования, например прессов, и сверхдальнобойных снарядов, технологий выпуска которых у Украины пока нет.

В июле Rheinmetall сообщил, что неназванная страна НАТО заказала для ВСУ 155-мм артиллерийские боеприпасы на десятки млн евро. Производство по контракту уже началось, а поставки планируется завершить к апрелю 2027 года.