Порка иранской певицы Парасту Ахмади стала демонстрацией силы со стороны духовной элиты, которой все труднее добиваться покорности от населения. Об этом Reuters рассказали трое иранских чиновников и еще двое человек из окружения властей. По их словам, приговор должен был предостеречь потенциальных диссидентов и одновременно задобрить сторонников жесткой линии, на чьей лояльности держится режим.

29-летняя Ахмади и четверо участников ее команды получили по 74 удара плетью в понедельник. Их наказали за трансляцию концерта из караван-сарая под Кумом, на котором певица выступала с открытыми плечами, без платка и вместе с музыкантами-мужчинами. Видео появилось в сети еще два года назад, и собеседники агентства считают, что это подчеркивает политический характер решения. Власти Ирана утверждают, что суды в стране независимы, а подобные наказания не связаны с политикой.

По словам одного из источников, решение поддержали радикалы во властной иерархии, а умеренные чиновники выступали против, поскольку опасались общественного возмущения. Двое собеседников Reuters добавили, что власти тревожит приближающаяся годовщина прошлогодних зимних протестов. Они боятся, что экономические трудности, усугубленные войной с США и Израилем, снова выведут людей на улицы.

Двое инсайдеров считают, что, наказав Ахмади, власти пытаются успокоить радикалов и при этом не рисковать недовольством, которое вызвали бы общенациональные репрессии против женщин. Аналитик Института Ближнего Востока Алекс Ватанка сказал:

«Они знают, что зима будет тяжелой. Эта война может продлиться еще много месяцев, они опасаются протестов и порой принимают подобные решения, просто чтобы поиграть мускулами».

Ранее в Тегеране задержали правозащитника Мехди Махмудяна, соавтора сценария номинированного на «Оскар» фильма «Простая случайность», сообщало Associated Press. Согласно сообщению в его Telegram-канале, ему вменяют «пропаганду» против государства и «распространение ложной информации» по делу о протестах 2022 года. За это Махмудяну может грозить смертная казнь.