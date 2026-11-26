В Тегеране задержали иранского правозащитника и соавтора сценария номинированного на «Оскар» фильма «Простая случайность» Мехди Махмудяна. Об этом AP рассказал его друг, живущий в Европе иранский активист Хосейн Раззаг. Как сообщается в Telegram-канале Махмудяна, силовики увезли его из дома и изъяли электронику. Позже там же написали, что ему вменяют антигосударственную «пропаганду» и «распространение ложной информации».

Раззаг в последний раз говорил с Махмудяном по телефону около двух-трёх часов ночи в среду. Речь шла о деле, связанном с протестами 2022 года после гибели Махсы Амини, по которому сценаристу может грозить смертная казнь. Потом он перестал отвечать. По словам активиста, свидетели видели, как в дом ворвались более десятка вооружённых силовиков, также он сообщил, что под стражей Махмудяна сильно избили. Сейчас его держат в Большой Тегеранской тюрьме.

Задержание произошло на следующий день после того, как Махмудян предупредил в Telegram, что двух заключённых участников протестов 2022 года могут казнить в ближайшие сутки. Об угрозе казни Милада Армуна и Навида Наджарана написала и спецдокладчица ООН Маи Сато. В среду Махмудян сообщил со ссылкой на адвоката и родственников, что приговоры не исполнили. По данным Iran Human Rights, по делам о протестах 2022 года казнены как минимум 15 человек, двое из них — в 2026-м.

По словам Раззага, Махмудян открыто заступался за заключённых протестующих и тех, кому грозит казнь. Активист добавил, что «иранские власти крайне чувствительны к делам о казнях». Власти также продолжают аресты по делам о январских протестах и, по подсчётам правозащитников за пределами Ирана, казнили уже как минимум 39 человек.

Впервые Махмудяна задержали 31 января, незадолго до церемонии «Оскара». Это произошло через несколько дней после того, как он и ещё 16 человек подписали заявление, в котором осудили тогдашнего верховного лидера Ирана Али Хаменеи за насильственное подавление протестов. Других подписантов тоже арестовали. Фильм Джафара Панахи получил Золотую пальмовую ветвь в Каннах и номинировался на «Оскар» в двух категориях.