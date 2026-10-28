В Иране вынесли новый приговор обладателю «Золотой пальмовой ветви», режиссеру Джафару Панахи: 5 лет тюрьмы и конфискация имущества

Режиссер Джафар Панахи, лауреат «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля и номинант на премию «Оскар», приговорен в Иране к 5 годам тюрьмы, сообщает Deadline со ссылкой на иранское информагентство Emtedad. Адвокат режиссера рассказал, что суд также постановил конфисковать имущество Панахи, запретил ему пользоваться соцсетями и выезжать за границу на протяжении двух лет.

Режиссер узнал о судебном преследовании, когда обнаружил, что его счета заблокированы. Отправившись вместе с адвокатом в прокуратуру, Панахи узнал, что был заочно осужден по другому делу, пока находился за границей. В отношении режиссера было возбуждено по меньшей мере три дела, однако в суд его не вызывали. Его обвиняют в съемке «подпольного и проблемного фильма, направленного против властей», поддержке политических заключенных, участии в антиправительственных протестах и других «преступлениях».

Панахи уезжал за границу, чтобы представить свой фильм «Простая случайность», который рассказывает о случайной встрече бывшего заключенного и человека, который пытал его в тюрьме. Картина получила в 2025 году «Золотую пальмовую ветвь» и была номинирована на «Оскар». Режиссер вернулся в Иран весной 2026 года.

Панахи подвергается преследованиям на родине на протяжении многих лет. Он был арестован в июле 2022 года и провел семь месяцев в тюрьме. На протяжении 15 лет ему не разрешали выезжать из Ирана, отменив запрет лишь в 2025 году. Будучи за границей, он публично осудил жестокое подавление протестов на родине.