Иранский суд оставил в силе приговор о тюремном заключении вернувшемуся в страну лауреату «Пальмовой ветви», режиссеру Джафару Панахи

Иранский суд оставил в силе приговор режиссеру Джафару Панахи — год тюрьмы и двухлетний запрет на выезд из страны, сообщает The Hollywood Reporter. Адвокат Панахи Мустафа Нили сообщил, что Тегеранский революционный суд отклонил все его возражения и полностью подтвердил ранее вынесенный приговор.

Среди предъявленных режиссеру обвинений съемки «подпольного и проблемного фильма, направленного против властей», поддержка политических заключенных, участие в антиправительственных протестах, поддержка лозунга «Женщина. Жизнь. Свобода», подпись под заявлением в поддержку бастующих дальнобойщиков, «мрачное изображение» положения дел в стране, а также репост видеозаписи с акции протеста. На подачу новой апелляции у Панахи есть 20 дней.

Первоначальный приговор был вынесен заочно — в тот момент, когда режиссер находился за рубежом в рамках наградной кампании своего фильма «Простая случайность». Картина была снята после 86 дней, проведенных Панахи в тюрьме Эвин: он вышел на свободу после голодовки и успешной апелляции, снявшей с него первоначальные обвинения. Сценарий фильма режиссер написал в соавторстве с активистом и политзаключенным Мехди Махмудианом, с которым познакомился за решеткой.

«Простая случайность» получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля — 2025 и была выдвинута представлять Францию на «Оскаре», получив номинацию в категории «Лучший международный фильм». Помимо этого, Панахи и его соавторы были номинированы на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. После церемонии вручения «Оскара» режиссер вернулся 30 марта в Иран.

Сценарист фильма Махмудиан был повторно арестован в феврале за то, что публично осудил жестокое подавление властями протестов, в ходе которого погибли десятки тысяч человек. Через 17 дней его освободили.

The Insider публиковал фрагмент книги критика Антона Долина «Джафар Панахи. Свободное кино несвободного Ирана» в новой редакции — с разделом о периоде после 2024 года, когда режиссеру сняли запреты.