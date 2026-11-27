Белорусское Министерство по налогам и сборам в пятницу, 27 ноября, сообщило о грядущей блокировке в стране стримингового сервиса Spotify. В ведомстве объяснили меры задолженностью компании по налогам.

Доступ к сервису ограничат с 1 декабря этого года. В ведомстве уточнили, что компания не погасила задолженность по налогу на добавленную стоимость:

«Налоговым ведомством принято решение об ограничении с 1 декабря 2026 г. доступа к интернет-ресурсу, используемому таким плательщиком для оказания услуг в электронной форме. <...> Это означает, что распространение контента, предлагаемого таким сервисом, на территории Республики Беларусь будет прекращено, что, в свою очередь, ограничит возможность получения выручки компанией-нерезидентом от белорусских подписчиков».

По вопросу возврата средств за подписки «уважаемых меломанов» переадресовали в Spotify.

Белорусские власти сообщали о возможной блокировке сервиса еще летом. Тогда Spotify тоже обвинили в «неуплате в бюджет налогов с выручки, полученной от белорусских меломанов».

Из России Spotify ушел вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину, в феврале 2022 года.