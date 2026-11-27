ЧВК Вагнера, которая остается главным силовым партнером властей Центральноафриканской Республики, занялась производством и продажей напитков, сообщает AFP. Россияне выпускают на месте воду, газировку, пиво и водку и продают их заметно дешевле конкурентов.

До прихода россиян рынок алкоголя в стране контролировала пивоварня Mocaf. Это дочерняя компания французской группы Castel, которая работает в ЦАР с 1953 года. В марте 2023 года один из ее заводов подожгли четверо мужчин в масках, предположительно, вагнеровцы. На записи камер видно, как они бросают бутылки с зажигательной смесью. В Castel цифры производства не назвали и заявили лишь, что события 2023 года «остались в прошлом».

По данным Jeune Afrique, компанию First Industrial Company, которая продает российские напитки, возглавляет Дмитрий Сытый. Он же руководит «Русским домом» в Банги. Центральноафриканский исследователь Солей-Парфе Калессопо сказал AFP:

«Они стремятся занять даже самые маленькие ниши. Они единственные конкуренты группы Castel».

Вагнеровцы появились в ЦАР в 2018 году по просьбе президента Фостен-Арканжа Туадеры и получили взамен выгодные контракты в золотодобыче и алмазной отрасли. В других странах Африки группу постепенно сменяет «Африканский корпус», подчиненный Минобороны РФ. Министр ЦАР Паскаль Бида Коягбеле подтвердил AFP, что корпус уже находится в стране. По его словам, вагнеровцы «знают местность» и, «как правило, сопровождают» новых военных.

В июле The Wall Street Journal писала, что остатками ЧВК Вагнера в ЦАР руководит сын Евгения Пригожина Павел. По данным издания, группировка контролирует поставки опиоидного препарата трамадол из Индии через Демократическую Республику Конго. Незаконный экспорт золота вагнеровцами Global Initiative against Transnational Organized Crime оценивает примерно в $180 млн в год.