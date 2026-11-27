RIMA занимается архивацией работ независимых российских медиа: публикаций в интернет-изданиях, статей в газетах и журналах и выпусков на YouTube-каналах. Архив охватывает период с начала 1990-х по настоящее время, отмечается на сайте проекта.

«Наша миссия — сохранять независимую журналистику и противостоять диктатуре. Мы создаем инструменты и инфраструктуру, которые помогают собирать и хранить работу журналистов, а также свидетельства цензуры и давления», — описывает работу RIMA его команда.

В прошлом году проект сообщил, что объединяется с другим проектом по архивации медиа — Kronika. Помимо архива российских изданий, на его сайте также можно найти архивы медиа из Беларуси и Центральной Америки.

Партнеры проекта — «ПЕН Америка» и Гагарин-центр при Бард-колледже. Бард-колледж объявили «нежелательным» еще в 2021-м.