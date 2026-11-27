Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила изучить возможность ввести взносы на обязательное медицинское страхование для граждан, у которых нет официального трудоустройства, но есть заработок, сообщают «Ведомости». С этой инициативой она выступила на пленарном заседании верхней палаты, где сенаторы рассматривали бюджет Федерального фонда ОМС на 2027–2029 годы.

По мнению Матвиенко, неработающих россиян нужно поделить на две группы. В первую войдут те, чью страховку оплачивает государство, во вторую — люди с доходами, которые ничего не вносят в систему ОМС. Спикер сообщила, что регионы тратят из своих бюджетов на страхование неработающего населения около 1,3 трлн рублей.

Прорабатывать инициативу, по замыслу Матвиенко, должны профильный комитет Совфеда, ФОМС и Счётная палата. Она отдельно оговорила, что новые платежи не коснутся детей, пенсионеров, ветеранов, людей с инвалидностью и тех, у кого есть объективные причины не работать. Урезать гарантированную Конституцией медпомощь, по словам спикера, не станут. Дополнительные деньги регионы, по её словам, смогли бы пустить на больницы и школы, квартиры для сирот и починку коммунальных сетей. Вопрос, считает Матвиенко, нужно открыто обсудить с обществом.

Госдума одобрила бюджет ФОМС на 2027–2029 годы в первом чтении 29 октября. В 2027 году фонд должен израсходовать 5,21 трлн рублей, что почти на 9% превышает уровень 2026 года. На специализированную помощь в федеральных медучреждениях по базовой программе ОМС заложено 378,9 млрд рублей.

Ещё в октябре 2025 года на парламентских слушаниях по проекту бюджета Матвиенко предлагала обязать неработающих и тех, кто зарабатывает в теневом секторе, самостоятельно платить взносы на ОМС. Тогда речь шла о 45 тысячах рублей в год, то есть примерно о 3750 рублях в месяц. Инициативу поддержал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, назвавший неработающих граждан «тунеядцами».