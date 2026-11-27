Сосновский районный суд Тамбовской области приговорил бывшего губернатора региона Максима Егорова к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 406,4 млн рублей по делу о взятках. Один из эпизодов связан с поступлением руководителя тамбовских структур «Газпрома» Романа Стефанова в Высшую школу государственного управления РАНХиГС. Сам Егоров — выпускник кремлевской «школы губернаторов», работающей на базе этого учебного заведения.

Кроме того, Егорову на 10 лет запретили занимать ряд должностей в органах власти. Вину он не признал. Как утверждается, с 2022 по 2024 год Егоров получал деньги, имущество и услуги от Стефанова, возглавлявшего две региональные компании «Газпрома», в обмен на покровительство. Общая сумма взяток превысила 83 млн рублей.

Водителя бывшего губернатора Александра Соломатина и заместителя гендиректора «Газпром межрегионгаз Тамбов» Сергея Аганова, которые выступали посредниками при передаче взяток, приговорили к 7 и 8 годам колонии соответственно. У Егорова и его родственников в ходе расследования арестовали имущество стоимостью более 130 млн рублей.

Взятки за содействие в поступлении в РАНХиГС

Согласно материалам уголовного дела, в августе 2022 года Егоров подписал письмо с просьбой зачислить Стефанова в Высшую школу государственного управления РАНХиГС. С ноября того же года по декабрь 2023-го Стефанов ежемесячно передавал губернатору через посредника по 250 тысяч рублей — всего 3,5 млн рублей. Он проходил обучение с декабря 2023-го по октябрь 2024 года.

Как установил The Insider, в период передачи этих денег Стефанов получил еще одну руководящую должность в структурах «Газпрома». Помимо компании «Газпром межрегионгаз Тамбов», которую он возглавлял с декабря 2021 года, 31 мая 2023-го он стал гендиректором «Газпром газораспределение Тамбов». Данных о том, что Егоров повлиял на это назначение, нет.

До переезда в Тамбов Стефанов работал в аннексированном Крыму: в 2020 году возглавлял компанию «Черноморнефтегаз Добыча», затем занимал руководящие должности в компаниях «Черноморнефтегаз Газификация» и «Севастопольгаз».

Егорова и Стефанова связывала и партийная деятельность. Губернатор возглавлял Тамбовское отделение «Единой России», а топ-менеджер «Газпрома» был его заместителем. В январе 2024 года они вместе открыли региональный штаб общественной поддержки партии, который возглавил Стефанов.