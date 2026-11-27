Сосновский районный суд Тамбовской области приговорил бывшего губернатора региона Максима Егорова к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 406,4 млн рублей по делу о взятках. Один из эпизодов связан с поступлением руководителя тамбовских структур «Газпрома» Романа Стефанова в Высшую школу государственного управления РАНХиГС. Сам Егоров — выпускник кремлевской «школы губернаторов», работающей на базе этого учебного заведения.
Кроме того, Егорову на 10 лет запретили занимать ряд должностей в органах власти. Вину он не признал. Как утверждается, с 2022 по 2024 год Егоров получал деньги, имущество и услуги от Стефанова, возглавлявшего две региональные компании «Газпрома», в обмен на покровительство. Общая сумма взяток превысила 83 млн рублей.
Водителя бывшего губернатора Александра Соломатина и заместителя гендиректора «Газпром межрегионгаз Тамбов» Сергея Аганова, которые выступали посредниками при передаче взяток, приговорили к 7 и 8 годам колонии соответственно. У Егорова и его родственников в ходе расследования арестовали имущество стоимостью более 130 млн рублей.
Взятки за содействие в поступлении в РАНХиГС
Согласно материалам уголовного дела, в августе 2022 года Егоров подписал письмо с просьбой зачислить Стефанова в Высшую школу государственного управления РАНХиГС. С ноября того же года по декабрь 2023-го Стефанов ежемесячно передавал губернатору через посредника по 250 тысяч рублей — всего 3,5 млн рублей. Он проходил обучение с декабря 2023-го по октябрь 2024 года.
Как установил The Insider, в период передачи этих денег Стефанов получил еще одну руководящую должность в структурах «Газпрома». Помимо компании «Газпром межрегионгаз Тамбов», которую он возглавлял с декабря 2021 года, 31 мая 2023-го он стал гендиректором «Газпром газораспределение Тамбов». Данных о том, что Егоров повлиял на это назначение, нет.
До переезда в Тамбов Стефанов работал в аннексированном Крыму: в 2020 году возглавлял компанию «Черноморнефтегаз Добыча», затем занимал руководящие должности в компаниях «Черноморнефтегаз Газификация» и «Севастопольгаз».
Егорова и Стефанова связывала и партийная деятельность. Губернатор возглавлял Тамбовское отделение «Единой России», а топ-менеджер «Газпрома» был его заместителем. В январе 2024 года они вместе открыли региональный штаб общественной поддержки партии, который возглавил Стефанов.
Даже после отставки Егорова в ноябре 2024 года Стефанов сохранил свои партийные должности. В конце того же месяца его избрали одним из двух делегатов от регионального отделения на съезд «Единой России» в Москве.
В марте 2025 года Стефанова арестовали по делу о хранении наркотиков. После этого «Единая Россия» приостановила его членство в партии и сняла с партийных должностей. По данным «Коммерсанта», именно показания Стефанова легли в основу уголовного дела против Егорова. В октябре 2026 года дело самого Стефанова о наркотиках поступило в суд. Защита бывшего губернатора настаивала, что Егоров не мог влиять на карьеру Стефанова в структурах «Газпрома».
Связи с руководством «Единой России»
В 2016–2018 годах Егоров работал советником губернатора Тюменской области Владимира Якушева. После перехода Якушева на пост министра строительства и ЖКХ России Егоров стал его заместителем. Сейчас Якушев занимает должность секретаря генерального совета «Единой России».
Егоров окончил четвертый поток кремлевской «школы губернаторов». Программу запустили в 2017 году, после того как внутриполитический блок администрации президента возглавил Сергей Кириенко. По состоянию на февраль 2026 года ее выпускниками были 55 из 89 российских губернаторов.
В октябре 2021 года Владимир Путин назначил Егорова временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области. Через год он победил на губернаторских выборах, набрав, по официальным данным, почти 85% голосов. В ноябре 2024 года Егоров объявил об отставке в связи с переходом на работу на федеральном уровне, однако нового назначения так и не получил. В июле 2025 года его задержали.
В апреле 2026 года по делу о взяточничестве к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 млн рублей также приговорили бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, который, как и Егоров, проходил обучение в кремлевской «школе губернаторов».