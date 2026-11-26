Ученые из Дании изучили керамику эпохи неолита, найденную на острове Зеландия, и пришли к выводу, что в мегалитические гробницы древние земледельцы ставили сосуды с забродившими молочными продуктами. Раньше похожие повреждения на стенках горшков обычно связывали с варкой и хранением пива. Однако эксперименты показали, что такие следы оставляет именно молоко, которое долго бродило в сосуде. Исследование Лоне Клауди-Хансен из Копенгагенского университета и Музея Западной Зеландии и Адама Кордеса из Орхусского университета и Национального музея Дании опубликовано в журнале Antiquity.

Авторы осмотрели 330 сосудов с 24 памятников на западе Зеландии. Их сделали в 3300–2800 годах до н. э. люди так называемой культуры воронковидных кубков, у которых уже были скот и керамика. Горшки нашли в трех типах мест. Это каменные гробницы с коридором, ведущим в погребальную камеру, остатки поселений и болота, куда в древности опускали сосуды в ходе обрядов. Исследователи искали на керамике следы «разъедания», то есть мелкие ямки, отслоившиеся пятна и участки, где внутренняя поверхность стенки почти полностью исчезла. Такие повреждения возникают, когда в обожженной при невысокой температуре глине долго хранится кислое или бродящее содержимое.

Следы оказались лишь на 31 сосуде, и почти все они, 29 штук, стояли в погребальных камерах. Повреждения нашлись во всех пяти изученных гробницах, где разъеден оказался примерно каждый шестой сосуд. Из 143 горшков с поселений такой оказался только один, из 19 болотных находок — тоже один. Вне гробниц, у входа в них, подобных сосудов не нашли вовсе. В основном пострадала тонкая, богато украшенная посуда, причем 29 из 31 сосуда покрыты орнаментом. На одном горшке из гробницы Корсхей внутри сохранился белый налет до того уровня, где стояла жидкость, а мелкие белые отложения нашлись и на внешней стороне стенки.

Чтобы понять, какое содержимое оставляет подобные следы, ученые изготовили девять копий неолитических сосудов. Их слепили вручную из смеси глин с дробленым гранитом и песком и обожгли примерно при 650°C, как это делали в древности. Затем сосуды заполнили сырым непастеризованным молоком, сывороткой, кефиром, уксусом, медовухой и водой, еще в трех бродило пиво. Большинство горшков простояли с содержимым десять недель. Ближе всего к древним образцам оказался сосуд с молоком, которое за это время сильно заплесневело и перебродило. На нем появились такие же ямки, отслоения и разъеденные пятна, правда, в основном снаружи, поскольку жидкость просачивалась через пористые стенки. Сыворотка и кефир изменили фактуру внешней поверхности, а вот пиво и медовуха похожих следов не оставили, хотя у двух пивных сосудов треснуло горлышко.

Авторы считают, что такое распределение находок нельзя объяснить только тем, что в закрытых гробницах содержимое дольше оставалось в горшках. Бродящие продукты могли подолгу храниться и в жилищах, а этнографические наблюдения в Эфиопии и Сенегале показывают, что разъеденная посуда встречается и в обычном домашнем хозяйстве. Будь дело только во времени, подобные сосуды чаще попадались бы на поселениях. Поэтому исследователи делают вывод, что в гробницы намеренно ставили отобранные сосуды. Брожение снижает содержание лактозы, делает молочные продукты легче для усвоения и продлевает срок их хранения, что могло придавать им особую ценность.

При этом ученые подчеркивают, что по одним повреждениям нельзя точно установить, что именно лежало в сосудах. В части разъеденных горшков сохранились и бурые органические остатки, поэтому их могли использовать для разных целей или осторожно подогревать в них молоко, например при створаживании. Авторы сопоставляют свои выводы с находками в одновременной гробнице Вангельс на севере Германии, где обнаружили особую роль продуктов от крупного рогатого скота, и в польском Славенцинеке, где в неолитической посуде нашли молочные остатки. По мнению исследователей, вкус, консистенция и способность долго не портиться могли сделать забродившие продукты частью погребальных обрядов.