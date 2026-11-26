Французский издатель видеоигр Ubisoft обязал внутренние команды, представляющие новые проекты, объяснять, как они собираются ускорить и упростить разработку с помощью генеративного искусственного интеллекта, пишет издание Vertical Slice. Тем, кто не хочет применять эту технологию, придется подробно обосновать, почему она им не подходит.

Несколько действующих сотрудников Ubisoft рассказали изданию на условиях анонимности, опасаясь последствий, что проекты, авторы которых не выполнят ни одно из этих условий, одобрения не получат. Руководство сообщило об этом сотрудникам на внутренней презентации. По словам одного из источников, напрямую использовать ИИ компания не заставляет, но целиком сделала ставку на эту технологию.

Собеседник издания отметил, что Ubisoft и прежде экспериментировала с новыми технологиями, однако в последнее время подход резко изменился. Он сказал:

«Из-за того, что настрой нашего руководства изменился, мы всё время чувствуем, что генеративный ИИ загоняет нас в угол».

Еще один сотрудник сравнил обстановку в компании с навязанным сверху «кошмаром ИИ-психоза».

После публикации Ubisoft заявила Vertical Slice, что призывает команды искать, где ИИ может быть полезен в работе. При этом в компании подчеркнули, что проекты не обязаны использовать генеративный ИИ. По словам представителей Ubisoft, команды сами решают, нужны ли такие технологии для игры, которую они хотят сделать, и если нужны, то как их применять.

В июне один из пяти братьев-основателей Ubisoft Клод Гиймо погиб при крушении легкомоторного самолета на западе Франции. По данным Le Figaro, самолетом он управлял сам. Братья основали Ubisoft в 1986 году. Сейчас компания входит в число крупнейших издателей видеоигр в мире, она выпускает серии Assassin’s Creed, Far Cry и Just Dance.