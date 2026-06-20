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Новости

Один из основателей крупнейшего во Франции издателя игр Ubisoft Клод Гиймо погиб в авиакатастрофе

The Insider
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Клод Гиймо, один из пяти братьев-основателей французской компании Ubisoft, погиб в авиакатастрофе на западе Франции, сообщает Le Figaro. Двухмоторный самолет, за штурвалом которого находился бизнесмен, разбился вечером в пятницу, 19 июня, в департаменте Атлантическая Луара.

Cessna 421 упал в поле возле аэродрома Ла-Боль. Источник, близкий к расследованию, подтвердил информацию издания Ouest-France о том, что Гиймо стал одним из двух погибших в катастрофе — по данным того же источника, бизнесмен сам управлял воздушным судном.

Самолет, базировавшийся в Ренне и построенный еще в конце 1980-х годов, поднялся в воздух около 17:20 и направлялся в Ла-Боль. Там в эти выходные проходит крупный авиационный слет. Гиймо был членом аэроклуба Ла-Боль и должен был принять участие в этом мероприятии.

Клод Гиймо вместе с четырьмя братьями основал Ubisoft в 1986 году — сегодня это один из крупнейших в мире издателей видеоигр, создавший такие франшизы, как Assassin's Creed, Far Cry и Just Dance. В последние годы компания регулярно оказывалась в центре скандалов — например, ранее сообщалось, что бывшие руководители Ubisoft получили условные сроки за создание в компании культуры харассмента.

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