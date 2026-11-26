Исполняющий обязанности президента Сербии спикер парламента Александр Чупич назначил внеочередные президентские выборы на 27 декабря. Решение он подписал в здании Народной скупщины, сообщает «Данас». Он призвал всех граждан страны выполнить гражданский долг и прийти на избирательные участки.

Чупич сказал:

«Строительство демократических институтов — задача всех нас, особенно политических игроков и СМИ. Надеюсь, что нам предстоит трудный выбор между первоклассными кандидатами и их программами. Пусть публичные дебаты и демократический избирательный процесс станут поводом для высокой явки».

Бывший президент Александр Вучич ушел в отставку 27 сентября и тем самым досрочно прервал свой мандат накануне внеочередных парламентских выборов 25 октября. На прошлой неделе на учредительном заседании новой Скупщины Чупич, выдвинутый «Студенческим списком», занял пост спикера, а вместе с ним и принял обязанности главы государства. По закону президентские выборы назначаются не раньше чем за 60 и не позже чем за 30 дней до голосования.

Сербская прогрессивная партия (СПП), которая раньше была правящей, пока не решила, будет ли участвовать в выборах. Вучич теперь руководит ее фракцией в парламенте. 23 ноября он заявил в эфире TV Pink, что лично он против участия, поскольку не хочет давать выборам такого рода легитимность. Окончательное решение примет съезд партии 13 декабря, и оно может отличаться от его мнения.

25 ноября в Белграде задержали владельца телеканала Informer Драгана Вучичевича, которого считают главным пропагандистом Вучича. Его подозревают в том, что он неоднократно провоцировал панику и беспорядки, а также препятствовал правосудию. О задержании объявил в парламенте сам Вучич, а депутаты «Студенческого списка» встретили эту новость аплодисментами.