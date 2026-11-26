Журналисты выявили более 180 сайтов, распространяющих дезинформацию и получающих доход через рекламные платформы AdNow, AdsKeeper и MGID. Как следует из совместного расследования организации CheckFirst и журналистов из семи стран, в том числе The Insider, операторы этих сайтов используют фальшивые страницы в социальных сетях для привлечения аудитории и заработка на рекламе.

С января по октябрь 2026 года исследователи собрали данные о 45 931 транзакции по размещению интернет-рекламы. Журналисты подробно изучили 92 сайта, входящих как минимум в шесть сетей, которые ориентированы преимущественно на аудиторию Румынии, Украины, Чехии, Польши и Армении.

Операторы сайтов использовали не менее 34 неаутентичных страниц в Facebook, на которых публиковали материалы с кликбейтными заголовками, перенаправляя пользователей на сайты, имитирующие новостные издания. В частности, они распространяли недостоверную информацию о войне в Украине, преувеличивая успехи российской армии и потери ВСУ, а также манипулировали заявлениями политиков о мирных переговорах. Для создания контента активно использовался искусственный интеллект.

Авторы расследования считают, что основной мотивацией операторов этих сетей может быть заработок на рекламе. Независимо установить личности людей, управляющих сетями, журналистам не удалось.

Исследователи также обнаружили объявления на российской платформе для фрилансеров FL.ru, из которых следует, что бывший руководитель новосибирского подразделения AdNow и другие сотрудники компании искали исполнителей для разработки названий и продвижения псевдолекарств и биологически активных добавок, а также создания сайтов для их продажи.

Журналисты выявили технические связи между интернет-ресурсами компаний основательницы AdNow Юлии Серебрянской и агентством Neurostart, работающим с европейскими блогерами. Анализ исторических данных об IP-адресах также выявил связи с доменом Fazze.com. В 2021 году агентство Fazze предлагало европейским блогерам за деньги распространять недостоверную информацию об опасности западных вакцин от коронавируса.

В сентябре румынское издание Snoop совместно с журналистами из Восточной Европы, в том числе при участии The Insider, выяснило, что AdNow собирает данные миллионов пользователей в Румынии и передает их на серверы в Новосибирске, в том числе вопреки отказу пользователей от передачи персональных данных.

Основательница AdNow Юлия Серебрянская ранее работала в PR-отделе «Единой России» и участвовала в президентских кампаниях Владимира Путина и Дмитрия Медведева. В 2024 году инфраструктура AdNow использовалась в избирательной кампании губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных. В новом расследовании журналисты также обнаружили признаки возможного участия AdNow в подготовке агитационных материалов для одного из кандидатов на выборах в Мосгордуму в 2019 году.

Ранее Snoop также установило, что деньги от российской рекламной активности поступали румынским сайтам, продвигавшим ультраправого кандидата в президенты Кэлина Джорджеску и партию AUR. В декабре 2024 года Совет нацбезопасности Румынии обвинил Россию во вмешательстве в президентские выборы.