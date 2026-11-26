Российское Минцифры разработало проект государственного аналога GitHub для разработки софта — российского кластера репозиториев (РКР). Он окажется платным, а для разработчиков программ для критически важной инфраструктуры — обязательным. Об этом со ссылкой на проект пишет РБК.

РКР станет распределенной сетью площадок для хранения исходного кода, его сборки, проверки уязвимостей и подписи для доверенного софта. Это уже отличает Кластер репозиториев от GitHub, который является единой платформой.

Владеть площадками смогут только российские структуры и граждане России (без паспортов других стран). Все данные будут хранить на территории России.

Отечественный аналог GitHub станет платным. Бюджетных расходов не предполагается — всё профинансируют пользователи: для крупного, малого и среднего бизнеса будут установлены отдельные тарифы, появится плата за дополнительные инструменты, ИИ-ассистентов, превышение лимитов вычислений и дополнительное хранилище.

При этом для доверенного софта — например, того, который используется в работе госорганов или критической инфраструктуры — РКР станет обязательным. Исключения будут возможны по решению регулятора. По задумке Минцифры, работа с РКР также может давать преимущество в госзакупках.

В Минцифры эту разработку РБК подтвердили, однако подчеркнули, что окончательные требования для разработчиков и сроки реализации еще неизвестны.

Это уже третья попытка российских властей создать национальную инфраструктуру для работы с кодом. По данным GitHub, в сентябре этого года на платформе насчитывалось более 5 млн аккаунтов разработчиков из России — это девятое место среди стран. В мае этого года на территории страны начали фиксировать перебои в работе GitHub. В Роскомнадзоре его блокировку тогда отрицали.