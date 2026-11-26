Конституционный суд России признал неконституционными положения законодательства, позволяющие произвольно лишать осужденных к принудительным работам доплат за особые условия труда — в том числе за работу ночью, в выходные и праздничные дни, на вредных производствах и в регионах с неблагоприятным климатом. Соответствующее постановление, на которое обратила внимание «Адвокатская газета», КС вынес 24 ноября, обязав федерального законодателя изменить правила оплаты труда таких осужденных.

Поводом для рассмотрения дела стали жалобы Дмитрия Жилкина и Дениса Лузинова, которым ранее заменили неотбытую часть срока лишения свободы принудительными работами. Оба более двух лет отбывали наказание в исправительном центре при колонии в Новосибирской области и работали подсобными рабочими на Бердском кирпичном заводе.

После освобождения они обратились в суд, потребовав взыскать задолженность по зарплате. Осужденным не начисляли районный коэффициент, а доплаты за сверхурочную работу, работу по ночам, в праздники и во вредных условиях включали в сумму минимального размера оплаты труда (МРОТ), а не начисляли сверх нее. Суды отказали им, сославшись на то, что труд в рамках уголовного наказания отличается от работы по трудовому договору.

Конституционный суд установил, что такая практика широко распространена в России, хотя законодательство прямо не предусматривает подобных ограничений. При этом в одних случаях осужденным начисляют районные коэффициенты, а в других — отказывают в этом.

КС допустил, что правила оплаты труда осужденных могут отличаться от правил, действующих в отношении обычных работников, однако такие ограничения должны быть прямо закреплены в федеральном законодательстве. Суд не установил временного порядка начисления доплат, а дела обоих заявителей должны быть пересмотрены после внесения изменений в закон.

Постановление касается только приговоренных к принудительным работам и не распространяется на осужденных к лишению свободы, хотя последние сталкиваются с аналогичной проблемой. Так, в сентябре 2024 года Верховный суд России отменил решения нижестоящих судов, постановивших взыскать в пользу заключенного колонии в Пермском крае недоплаченную зарплату с учетом районного коэффициента. Верховный суд указал, что работающие в колониях заключенные не имеют права на такие выплаты наравне с наемными работниками.

Как ранее рассказывал The Insider, на фоне сокращения числа заключенных в российских колониях ФСИН активно расширяет сеть исправительных центров. Если в 2017 году первые такие учреждения могли вместить менее 900 человек, то к концу 2025 года в России действовали уже 400 исправительных центров и участков на 50 тысяч мест, в которых отбывали наказание более 30 тысяч осужденных. С 2026 года принудительные работы могут назначаться как самостоятельное наказание, а санкции десятков статей УК РФ дополнены этим видом наказания.