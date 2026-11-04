В московском исправительном центре заключенным продавали «прогулки на свободе» за деньги или строительство бани, заявил бывший начальник

Бывший начальник исправительного центра московского ГУФСИН Александр Ватеечкин, который судится с ведомством из-за своего увольнения, заявил, что лишился должности после того, как обнаружил коррупционную схему с участием руководства управления. По его словам, один из осужденных за деньги помогал другим заключенным покидать территорию учреждения и переводиться из регионов в Москву.

Об этом The Insider узнал из решения Никулинского районного суда Москвы по иску Ватеечкина о восстановлении на службе.

Ватеечкин, капитан внутренней службы, с февраля 2026 года занимал должность начальника изолированного участка, функционирующего как исправительный центр № 9 при колонии-поселении № 2 московского ГУФСИН. По его утверждению, во время работы он обнаружил, что один из осужденных фактически распоряжался возможностью других заключенных выходить за пределы учреждения. За это требовались деньги либо бесплатная работа на строительстве бани самого осужденного. Кроме того, тот же заключенный якобы организовывал за плату переводы осужденных из других регионов в Москву. Ватеечкин считал, что действовать таким образом ему помогало руководство московского ГУФСИН.

Впоследствии служебная проверка была проведена в отношении самого Ватеечкина. Согласно ее выводам, он незаконно разрешал осужденным покидать территорию исправительного центра и поручил одному из заключенных оформить документы задним числом, чтобы придать законный вид их отсутствию. 28 апреля 2026 года Ватеечкина уволили за нарушение условий служебного контракта.

Сам Ватеечкин считал увольнение заказным и связывал его с обнаруженными им коррупционными нарушениями. Он отрицал обвинения ФСИН, утверждая, что не был официально назначен руководителем исправительного центра № 1, где происходили спорные события, не подписывал соответствующую должностную инструкцию, а подписи на документах о выездах осужденных ему не принадлежат.

Во время служебной проверки Ватеечкин подавал рапорт с просьбой проверить его показания на полиграфе, однако, по его словам, ходатайство оставили без рассмотрения. После увольнения, 11 мая, он направил начальнику московского ГУФСИН дополнительные объяснения и возражения против результатов проверки. В суде Ватеечкин также заявлял, что признательные объяснения дал под давлением следователя Следственного комитета. Он просил провести почерковедческую экспертизу документов, но суд отказал.

12 августа Никулинский районный суд Москвы признал увольнение законным и отказал Ватеечкину в восстановлении на службе, выплате денежного довольствия за вынужденный прогул и компенсации морального вреда. Суд согласился с выводами служебной проверки ФСИН. При этом изложенные Ватеечкиным обвинения в коррупции не были подтверждены судебным решением. Сведений о результатах отдельной проверки предполагаемой схемы в документе нет.

Ватеечкин обжаловал решение. 3 ноября его апелляция была зарегистрирована в Московском городском суде под номером Ж-75785/2026. На момент публикации сведений о ее рассмотрении не было.