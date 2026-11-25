Власти Польши планируют создать бесполетную зону вдоль восточной границы страны, чтобы упростить военным перехват российских ракет и беспилотников, нарушающих ее воздушное пространство. Об этом объявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик. По его словам, Варшава также намерена призвать союзников по НАТО ввести аналогичные ограничения на всем восточном фланге альянса.

Проект постановления о введении запретов и ограничений воздушного движения опубликован на сайте польского правительства еще 17 ноября — за три дня до падения ракет на территории страны. Минобороны рассчитывает, что новые правила вступят в силу в конце декабря 2026 года или начале января 2027-го.

Бесполетная зона будет простираться на несколько десятков километров вглубь польской территории. Проект уже передан на рассмотрение правительства. Минобороны рассчитывает, что новые правила вступят в силу в конце декабря 2026 года или начале января 2027-го.

Еще в октябре польские военные изменили процедуру идентификации воздушных целей. Как объяснял Томчик во время выступления в Сейме 9 октября, обязательное визуальное опознание потенциально враждебного объекта перед открытием огня заменили идентификацией на основе совокупности данных из нескольких источников. Создание бесполетной зоны должно дополнительно облегчить работу военных.

В настоящее время в приграничных районах Польши действуют ограничения на полеты на высоте до 3 км в дневное время. От заката до рассвета полеты запрещены за некоторыми исключениями, в том числе для медицинской авиации.

20 ноября во время российского удара по Украине воздушное пространство Польши нарушили три объекта. Впоследствии польская прокуратура установила, что все три были российскими крылатыми ракетами Х-101. 23 ноября воздушное пространство страны вновь нарушил, как утверждается, российский беспилотник. Польские военные получили разрешение сбить его, однако он покинул территорию страны.

На фоне этих инцидентов министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский вновь выступил за возможность перехвата российских ракет над территорией Украины, если они направляются в сторону польской границы. Однако, как признали в польском Минобороны, пока эта инициатива не получила одобрение на уровне НАТО.