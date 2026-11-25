Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, лишающий призеров школьных олимпиад из перечня Минобрнауки права поступать в российские вузы без вступительных испытаний. Депутаты объясняют это нехваткой бюджетных мест для абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ. При этом российские власти продолжают расширять льготы для участников войны против Украины и членов их семей, в том числе за счет перераспределения бюджетных мест.

Согласно принятым поправкам, право поступать без экзаменов сохранится только у победителей олимпиад. Призерам будут засчитывать 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету или успешное прохождение дополнительных вступительных испытаний, однако им придется участвовать в конкурсе на общих основаниях. Изменения вступят в силу уже со следующего календарного года. Дипломы, полученные ранее, продолжат принимать на прежних условиях в течение четырех лет после проведения олимпиады.

Председатель комитета Госдумы по просвещению единоросска Ирина Белых назвала изменения необходимыми для восстановления «справедливости» по отношению к выпускникам, которые набирают максимальные баллы на ЕГЭ, но не могут поступить из-за большого числа олимпиадников.

По данным главы Минобрнауки Валерия Фалькова, во время приемной кампании этого года с нехваткой бюджетных мест на отдельных специальностях столкнулись 20 ведущих российских вузов. Число абитуриентов, набравших 100 баллов на ЕГЭ, выросло более чем на 40%. Минобрнауки также сократило перечень школьных олимпиад, которые дает льготы при поступлении, с 80 до 63.

Бюджетные места для участников войны

При этом с текущего года изменился порядок распределения бюджетных мест в российских вузах. Университеты получили право направлять невостребованные места из других квот на прием участников войны против Украины и членов их семей.

Например, в правилах приема петербургского университета ИТМО говорится, что незанятые места в рамках целевой и особой квот сначала передаются в отдельную квоту — для участников войны и других имеющих право на нее абитуриентов. Только после удовлетворения спроса со стороны льготников оставшиеся места могут быть переданы в общий конкурс.

The Insider изучил приказы о зачислении в ИТМО за 2026 год. На направление «Прикладная математика и информатика» по отдельной квоте приняли 21 человека, причем 11 из них — без вступительных испытаний. Одновременно на это направление зачисляли победителей и призеров олимпиад. В приказе о зачислении по общему конкурсу это направление уже отсутствует.

На некоторых специальностях в российских вузах бюджетные места для общего конкурса изначально отсутствуют даже без учета олимпиадников. Например, согласно документу Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова в Петербурге, который изучил The Insider, в 2026 году все 47 бюджетных мест на стоматологии и педиатрии первоначально распределили между целевой, особой и отдельной квотами. Пять из этих мест выделили по квоте для участников войны и других имеющих право на нее абитуриентов. Для общего конкурса не предусмотрели ни одного места.

Как следует из приказов о зачислении, один из двух поступивших по отдельной квоте набрал 133 балла за вступительные испытания, второй был зачислен без экзаменационных баллов с 10 баллами за индивидуальные достижения. В 2025 году на эту специальность университет зачислил по отдельной квоте одного человека, а еще одно место досталось абитуриенту общего конкурса, набравшему 278 баллов с учетом индивидуальных достижений.

Всего в 2026 году для участников войны и других имеющих право на отдельную квоту абитуриентов в российских вузах выделили 56,7 тысячи бюджетных мест. Уже к 6 августа по этой квоте зачислили 41,8 тысячи человек. В 2025 году их было 28,5 тысячи, в 2024-м — 15,6 тысячи. В апреле 2026 года Путин подписал закон, предоставляющий право на льготное поступление в вузы и колледжи вдовам и вдовцам погибших участников войны против Украины.