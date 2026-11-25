Больше всего женщин участниками «СВО» было убито в Краснодарском крае — 6 человек, в Нижегородской области — 5. Лидер по убийству мужчин со стороны участников СВО — Ростовская область (22 приговора).

Общие данные

В общей сложности за 2024–2025 годы в результате домашнего насилия было убито как минимум 1186 женщин. Это 71% от общего числа убитых за этот период женщин. 55% женщин были убиты партнерами, 16% — родственниками. Авторы доклада отмечают рост доли домашнего насилия в общем числе убийств в отношении женщин: в 2022–2023 годах этот показатель составлял 66%.

«При этом изменилась структура насилия: доля убийств со стороны партнеров стала меньше, а доля убийств со стороны родственников выросла на 11 процентных пунктов (с 4 до 16%). Изменение может быть объяснено тем, что существенно меньше дел доходит до стадии приговора и само количество доступных приговоров резко сократилось».

Авторы доклада отмечают также, что с 2024 года статистика фиксирует колоссальное количество приостановленных дел, которые не дошли до суда: