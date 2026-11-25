В России растет число дел об убийствах женщин, совершенных участниками войны в Украине. Это следует из доклада, опубликованного Консорциумом женских НПО 25 ноября — Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Авторы доклада нашли в судебных материалах за 2024–2025 годы 71 приговор, вынесенный по подобным делам. В 47 случаях речь шла о домашнем насилии.
В данных за 2022–2023 годы исследователям удалось найти 65 приговоров, вынесенных российскими судами в отношении участников «СВО», в 11 случаях речь шла об убийствах женщин. Число мужчин, убитых вернувшимися с войны, также значительно выросло: за 2024–2025 годы удалось найти 369 таких дел.
Больше всего женщин участниками «СВО» было убито в Краснодарском крае — 6 человек, в Нижегородской области — 5. Лидер по убийству мужчин со стороны участников СВО — Ростовская область (22 приговора).
Общие данные
В общей сложности за 2024–2025 годы в результате домашнего насилия было убито как минимум 1186 женщин. Это 71% от общего числа убитых за этот период женщин. 55% женщин были убиты партнерами, 16% — родственниками. Авторы доклада отмечают рост доли домашнего насилия в общем числе убийств в отношении женщин: в 2022–2023 годах этот показатель составлял 66%.
«При этом изменилась структура насилия: доля убийств со стороны партнеров стала меньше, а доля убийств со стороны родственников выросла на 11 процентных пунктов (с 4 до 16%). Изменение может быть объяснено тем, что существенно меньше дел доходит до стадии приговора и само количество доступных приговоров резко сократилось».
Авторы доклада отмечают также, что с 2024 года статистика фиксирует колоссальное количество приостановленных дел, которые не дошли до суда:
«Анализируя количество полученных приговоров, авторы исследования приходят к выводу, что самой вероятной причиной снижения количества опубликованных приговоров может быть изменение законодательства с 2024 года, которое позволяет приостанавливать уголовные дела в отношении обвиняемых и подсудимых (а также в ряде случаев лица с не вступившим в силу приговором), призванных на военную службу или заключивших контракт с Министерством обороны.
По данным Судебного департамента Верховного суда за 2025 год число уголовных дел, приостановленных не из-за розыска или болезни подсудимого, достигло 29 122. Для сравнения, в 2019-м на этом основании было приостановлено только 648 дел».