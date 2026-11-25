Премьер-министр Армении Никол Пашинян 23 ноября представил проект новой Конституции страны. Документ опубликован для обсуждения. Ключевые изменения заключаются в том, что из текста основного закона убрали упоминание Декларации о независимости Армении, в которой упоминался Нагорный Кахабах, а также изменена процедура принятия парламентом решения о проведении референдума по Конституции: если сейчас для этого нужно две трети голосов (70 из 105), то в новой редакции речь идет о трех пятых (63 голоса).

Как рассказал The Insider политолог, экономист, старший научный сотрудник Института Кавказа (Ереван) Грант Микаелян, проект Конституции расширяет полномочия премьер-министра и лишает оппозицию инструментов парламентского контроля:

«Если изучить всю Конституцию, то она очень авторитарная. Исчезло огромное количество экономических и социальных гарантий вроде гарантий академических свобод, права наследования и много чего еще. И это не абстракции, потому что мы видим реализацию этих тенденций в реальной жизни. Все механизмы парламентского контроля со стороны оппозиции тоже исчезают. Требование квалифицированного большинства для многих назначений исчезают. По сути, оппозиция лишается любых инструментов. Много сдержек и противовесов исчезает. Огромное количество функций переводится напрямую на премьер-министра. Но самая большая проблема заключается в том, что полностью устраняется независимость судебной власти. Объявляется, что после принятия этой Конституции на пять лет все судьи становятся временными и их будет назначать орган, который будет создан парламентом, то есть правящей партией, и только через пять лет будет решено, кто из них останется. Вся судебная система переходит под политический контроль власти. Возникают механизмы лишения гражданства, что в предыдущей Конституции было запрещено. В общем, огромное количество положений, ограничивающих права человека, в том числе на получение информации. Это крайне авторитарная Конституция, и это ее основная проблема».

По мнению Микаеляна, власти могут пойти на уступки и убрать из проекта самые спорные положения:

«Власти объявили, что они планируют общественные слушания вокруг этого документа вплоть до марта. Это означает, что они готовы где-то уступить. Этот документ — просто набор пожеланий власти из серии „авось прокатит“, из которых самые радикальные положения они, возможно, потом уберут в качестве уступки. Это переговорная позиция. Чтобы назначить референдум, нужно еще шесть голосов от оппозиции, и обсуждаются варианты, как кого-то из депутатов склонить на свою сторону. Нужно изучать другие правовые механизмы, потому что теоретически существует вероятность инициировать референдум через сбор подписей среди населения. Оппозиционные партии четко заявили, что они будут бойкотировать этот процесс, поэтому на уровне партий согласие получить не удастся, так что власти, скорее всего, попытаются вырвать из орбиты оппозиции отдельных депутатов, чтобы провести этот проект, либо они найдут правовые или политические лазейки. Они будут добиваться принятия новой Конституции всеми средствами. Ноябрьские опросы, проводившиеся до публикации проекта, показывают, что примерно 22–23% поддерживали смену Конституции, 46% были против. Но есть много неопределившихся граждан. Возможно, власти смогут часть из них убедить. Но сколько-нибудь уверенного консенсуса в пользу этой Конституции нет, и провести ее будет очень трудно. Если эта Конституция будет поставлена на голосование и народ ее отвергнет, то Алиев сможет представить это как casus belli и сказать: „Армянский народ не хочет мира. Нужна новая война“. Тем более что он давно ищет поводы. Здесь возникают множественные риски, в том числе в случае ее неприятия. Даже обсуждение этой Конституции рискованно с точки зрения безопасности Армении».

Изменить Конституцию Армении требует Баку, утверждая, что в нынешнем тексте содержатся «территориальные претензии» к Азербайджану. Ильхам Алиев настаивает, что не подпишет мирный договор с Ереваном, пока это условие не будет выполнено.