Лидера сербского ультраправого движения «Левиафан» Павле Бихали задержали в Белграде. Высшая прокуратура сербской столицы подозревает его в хищении более 22,5 млн динаров (около €190 тысяч), пишет «Данас». Эти деньги были выделены на избирательную кампанию 2022 года. В сообщении ведомства есть только инициалы П. Б. Г. и возраст задержанного — 44 года.

Бихали вменяют злоупотребление положением ответственного лица и подделку документов. Ему назначено задержание на срок до 48 часов. По версии прокуратуры, Бихали был уполномоченным лицом коалиции «Русский союз меньшинств» и присвоил 22 507 300 динаров. Эти деньги бюджеты Сербии и Белграда перечислили на кампанию к парламентским и городским выборам 3 апреля 2022 года. В ведомстве утверждают, что по назначению он их не потратил и тем самым нарушил закон о финансировании политической деятельности.

Следствие считает, что всю сумму Бихали перевел на свой личный текущий счет и потом снял оттуда почти все деньги. По закону государственные средства, которые остались после выборов, он должен был вернуть в бюджет Сербии и в бюджет города.

Кроме того, прокуратура подозревает Бихали в том, что он выдал поддельный документ за подлинный. В июле 2022 года от имени Сербско-русского движения, которое возглавляло коалицию в Белграде, он сдал в Агентство по предотвращению коррупции итоговый отчет о расходах на кампанию перед выборами в городскую скупщину (собрание). В отчете было указано, что кампания обошлась в 2 091 000 динаров. По версии обвинения, Бихали знал, что эти деньги на агитацию не тратились.

В конце мая Бихали выступал в Белграде на встрече европейских ультраправых, писал The Insider. Там он представлял движения Levijatan («Левиафан») и Fortis. Среди участников той встречи были фигуранты съезда неонацистов, который Малофеев организовал в Петербурге.