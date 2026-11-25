Евросоюз разрабатывает план создания фонда, который сможет привлечь до €50 млрд для долгосрочных высокорисковых инвестиций в европейские компании, работающие в сфере искусственного интеллекта и квантовых вычислений, пишет Financial Times. Так Брюссель рассчитывает снизить зависимость от американских и китайских технологий.

По словам двух чиновников, участвующих в обсуждении, Фонд суверенного технологического капитала (Sovereign Tech Equity Fund, Stef) будет вкладывать более крупные суммы, на больший срок и с бóльшим риском, чем действующие программы финансирования ЕС. Один из них сказал:

«Это долгосрочные стабильные вложения в рискованные проекты. Ровно противоположное тому, чем обычно занимается ЕС, — и именно поэтому он нам нужен».

Подробности работы фонда собираются представить в феврале, когда лидеры ЕС обсудят конкурентоспособность блока на встрече в бельгийском городе Алден-Бизен. Как будет финансироваться фонд, пока не решено. Еврокомиссия хочет сделать средства ЕС стартовым капиталом и на каждый вложенный евро привлечь до €6 от частного сектора.

Глава технологического направления Еврокомиссии Хенна Вирккунен на прошлой неделе обсудила идею с Европейским инвестиционным банком. Он может помочь финансовой экспертизой, не беря на себя инвестиционные риски. По словам Вирккунен, €50 млрд — это десятая часть суммы, которая, по оценке Еврокомиссии, нужна для полного технологического суверенитета. Управлять Stef, как и уже существующим Scaleup Europe Fund, будет независимая компания, чтобы на решения не влияла политика.

В начале ноября Вирккунен объявила, что ЕС направит €525 млн на поддержку стартапов, которые разрабатывают микросхемы. Из них €440 млн получат в виде грантов, еще €85 млн пойдут на Европейскую платформу проектирования чипов.