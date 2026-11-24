Спортивный арбитражный суд (CAS) вернул сборной Сенегала по футболу титул победителя Кубка Африки. Об этом сообщает The Guardian. В январе команда обыграла в финальном матче Марокко, однако затем Конфедерация африканского футбола (КАФ) аннулировала результат и присудила победу марокканским футболистам.

CAS 24 ноября опубликовал вердикт, в котором коллегия из трех судей единогласно постановила признать Сенегал чемпионом Африки. В январе 2026 года сенегальская сборная обыграла марокканских футболистов со счетом 1:0. Однако спустя два месяца апелляционная комиссия КАФ аннулировала результат матча и присудила Марокко техническую победу со счетом 3:0. Сенегал обжаловал это решение.

В постановлении CAS говорится, что должен применяться принцип «окончательности решений судьи на поле», согласно которому именно решения главного арбитра матча считаются финальными.

Финал Кубка Африки, проходивший в марокканской столице Рабате, обернулся скандалом. Судья в последние минуты добавленного времени назначил пенальти в пользу Марокко, а незадолго до этого у Сенегала был отменен гол. В знак протеста из-за пенальти сенегальские футболисты покинули поле, из-за чего игра была прервана примерно на 15 минут. Однако нападающий сборной Сенегала, экс-игрок английского «Ливерпуля» и мюнхенской «Баварии» Садио Мане уговорил партнеров вернуться на поле. Арбитр матча возобновил игру, а марокканские футболиты не реализовали пенальти. В дополнительное время Сенегал забил победный гол.

В заявлении CAS говорится:

«Изучив аргументы сторон, арбитражная комиссия пришла к выводу, что решение судьи возобновить или остановить матч полностью относится к его исключительным полномочиям. Дав свисток к возобновлению игры, судья тем самым определил, что условия для продолжения матча были соблюдены».

Футбольные власти Марокко указывали на регламент Кубка Африке, где говорилось: если команда «отказывается играть или покидает поле до установленного окончания матча без разрешения судьи, она считается проигравшей и окончательно исключается из текущего соревнования». На этом основании КАФ и присудил в итоге победу Марокко, которую отменил CAS. Но в арбитражном суде пояснили, что данные положения неприменимы, поскольку судья не прекратил матч окончательно, а разрешил его продолжить.

В Марокко намерены оспорить решение CAS.