«Яндекс» исключил из лицензионного соглашения своего браузера положение об анонимной передаче данных о местонахождении пользователей, обнаружил The Insider, сравнив две редакции документа. Вместо него появился отдельный пункт, предусматривающий получение и обработку сведений о геолокации, если это разрешено пользователем или настройками операционной системы. Из соглашения также исчезли все остальные упоминания об анонимности и обезличенности пользовательских данных, на что ранее обратило внимание издание CNews.

В предыдущей редакции соглашения, датированной февралем, в пункте 5.7 прямо оговаривалось, что мобильные версии браузера передают сведения о геолокации анонимно, без привязки к конкретному пользователю. В новой редакции, опубликованной в октябре, это условие отсутствует.

Вместо него в документ добавили пункт 5.5.1, предусматривающий обработку сведений о местонахождении пользователя. При этом, в отличие от прежнего положения, новый пункт не ограничивается мобильными версиями браузера.

В пресс-службе «Яндекс Браузера» сообщили CNews, что изменения касаются исключительно формулировок соглашения. По утверждению компании, браузер не стал собирать больше данных или дополнительно связывать их с конкретными пользователями.

Что пользователь набирает в адресной строке

Из соглашения также исчезло указание на анонимность передачи журналов переводов текстов и веб-страниц, а также символов, которые пользователь вводит в адресную строку браузера для получения поисковых подсказок, еще до отправки самого запроса, обнаружил The Insider.

Как следует из справочных материалов «Яндекса», при работе поисковых подсказок компания получает в том числе уникальный идентификатор пользователя, сведения о его местонахождении, предыдущих поисковых запросах, истории посещений, закладках и переходах по ссылкам в поисковой выдаче.

В новой редакции соглашения к персональным данным отнесены сведения о посещаемых сайтах, загружаемых файлах и действиях пользователей, IP-адреса, файлы cookie, идентификаторы браузера и сведения о взаимодействии с элементами веб-страниц.

Из соглашения убрали упоминания о сборе данных о SIM-картах и приложениях

В предыдущей редакции документа отдельно оговаривался сбор мобильными версиями браузера для Android и iOS информации о SIM-картах, установленных приложениях и статистике их использования, установки и удаления. В октябрьской редакции эти категории данных больше прямо не упоминаются.

Из документа также исчезли отдельные указания на сбор голосовых записей при голосовой активации, сведений о запущенных на устройстве программах, популярных папках файловой системы и результатах локального поиска. При этом «Яндекс» не сообщал о прекращении сбора этих сведений. В компании утверждают, что объем собираемых данных не изменился.

В прежней редакции соглашения также отдельно оговаривалось право пользователя в любой момент отказаться от передачи ряда категорий данных, отключив соответствующие функции. В новом документе такое общее положение отсутствует, однако в компании утверждают, что возможность отключать отправку статистики и управлять сохраненными данными сохранилась.

Ответственность за передачу чужих персональных данных

Изменились и условия обработки содержимого телефонных книг при использовании функции голосового вызова. Из соответствующего пункта исчезло прямое указание на возможность запросить удаление ранее переданных контактов через настройки сервиса.

В апреле 2026 года исследователи установили, что 22 из 30 наиболее популярных российских приложений для Android отслеживают, включен ли на устройстве пользователя VPN. Среди них оказался и «Яндекс Браузер».

Юрист Саркис Дарбинян в разговоре с The Insider обращал внимание на обязанность российских поисковых сервисов сотрудничать с силовыми структурами и рекомендовал избегать их использования для поиска чувствительной информации.