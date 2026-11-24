Администрация Дональда Трампа готовится повысить пошлины на товары из Китая и десятков других стран, которые, по мнению Белого дома, вредят американскому бизнесу, субсидируя собственную промышленность. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с планами источники. Торговый представитель США Джеймисон Грир уже на этой неделе может обнародовать итоги многомесячного расследования против промышленных субсидий Китая, Евросоюза и еще 14 государств, хотя сроки могут сдвинуться.

Грир считает, что субсидии и другая господдержка создали в этих экономиках избыточные мощности и их компании заваливают мировые рынки дешевыми товарами в ущерб американским производителям. Новые пошлины затронут бóльшую часть экспорта, в том числе из Японии, Южной Кореи и всех 27 стран ЕС. Сталь, алюминий и автомобили, вероятно, исключат, поскольку на них уже действуют пошлины по соображениям национальной безопасности.

Итоговые ставки пока неизвестны, но чиновники не раз обещали вернуть тарифы уровня 2025 года, которые Верховный суд отменил в феврале 2026-го. Для ЕС, Японии и Южной Кореи, заключивших торговые сделки с США, пошлины могут составить 15% или меньше, для Вьетнама и Индии — больше. Китаю, по данным источников, грозит одна из самых высоких ставок, поскольку его субсидии в Белом доме считают особенно масштабными.

По оценке WSJ, объявление итогов расследования может отвлечь внимание от скандала вокруг основателя Nvidia Дженсена Хуанга и того, что правительство США знало о предполагаемой контрабанде ИИ-чипов компании в Китай. Из-за этой истории законодатели обеих партий усомнились в политике администрации по отношению к Пекину.

Новые пошлины, скорее всего, будут добавлены к июльским тарифам, которые США ввели — официально для оказания давления на определенные страны за недостаточную борьбу с ввозом товаров, произведенных принудительным трудом. Тогда администрация ввела пошлины от 10 до 12,5% на импорт из 60 стран, на которые приходится около 99% американского импорта. Эти тарифы сейчас оспариваются в суде.