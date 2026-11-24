Во вторник, 24 ноября, Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, по которому военная служба будет засчитываться в стаж муниципального служащего. В этот стаж войдет время контрактной службы в Вооруженных силах, войсках Росгвардии и органах внутренних дел.

Документ внесла группа парламентариев от «Единой России» во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. До сих пор контрактная служба учитывалась в общем трудовом стаже и стаже госслужбы по принципу «день за день», а в муниципальный стаж не шла. Без такого стажа бывший военный мог претендовать только на младшие и старшие должности с техническими обязанностями и маленьким окладом. Для высших, главных и ведущих постов требуется не меньше двух лет стажа.

От стажа также зависят надбавка за выслугу лет, дополнительный отпуск и пенсия за выслугу. В пояснительной записке говорится:

«Реализация законопроекта позволит стимулировать трудоустройство участников специальной военной операции на муниципальную службу».

Правительство поддержало инициативу еще до того, как ее внесли в Думу. При этом правительство потребовало вынести в отдельный закон зачет стажа для добровольцев, которые помогают армии и Росгвардии. Авторы ссылались на программу «Время героев» и на поручение Владимира Путина облегчить участникам войны поступление на муниципальную службу.

Первое чтение депутаты провели 11 ноября.