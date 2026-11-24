Госдума подготовила законопроект о квотировании иностранного кино: он предлагает ввести лимит для показа иностранных фильмов — вплоть до полного запрета на их показ в определенные периоды в течение года. Об этом со ссылкой на документ пишет ТАСС.

Кто именно стал автором законопроекта, не уточняется. В базе документов нижней палаты парламента его еще нет.

Изменения предлагают внести в закон «О государственной поддержке кинематографии». Формально законопроект предлагает ввести именно «квоту для национальных фильмов». В течение года появятся периоды, когда кинотеатры не смогут показывать зарубежные фильмы или они должны будут составлять «минимальную долю времени показа от национальных фильмов».

Суммарная продолжительность квоты должна составлять около 45 дней — это примерно половина одного квартала. Квоты будут утверждать не позднее чем за три месяца до начала года.

Меры по поддержке отечественного кинематографа российские власти обсуждают уже несколько лет. В июне прошлого года с такой инициативой выступил председатель Союза кинематографистов Никита Михалков. Позже он пожаловался Путину, что Минкульт тормозит разработку этой меры, а в июне этого года рассказал, что часть средств от проката зарубежного кино в России пойдет именно на поддержку российского кино.

В частном порядке Ассоциация владельцев кинотеатров уже просила кинотеатры отдавать предпочтение отечественным картинам. Так случилось с фильмом «Человек-паук: Новый день»: его предсеансовые показы просили отложить, чтобы избежать конкуренции с фильмом «Последний богатырь. Колобок».

ТАСС также пишет, что новый законопроект предполагает и новые цены на прокатные удостоверения. Для игрового кино они составят 5 млн рублей, для анимации — 3 млн рублей. Исключения предусмотрены для фильмов из государств ЕАЭС, лауреатов кинофестивалей из перечня правительства и фильмов, обнародованных до 1993 года.

Зарубежное кино при этом официально и так не показывают в российских кинотеатрах. После начала войны распространилась схема «теневого проката». Зарубежные фильмы показывают, но в формате предсеансового обслуживания: зрители покупают билеты на российскую короткометражку, перед которой им показывают зарубежный полнометражный фильм. Такую схему российские суды уже признавали нарушением.