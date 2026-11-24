Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Али получил паспорт Сербии на имя Али Мусаева, выяснила «Команда Навального». Под этой фамилией 19-летний Али Кадыров много лет летает за границу, а теперь может еще ездить без виз в страны Шенгенской зоны.
Информация о присвоении гражданства Сербии «в интересах республики», которое выдают за особые заслуги перед страной, публикуется в Официальном государственном вестнике Сербии. В номере за июль 2025 года были обнародованы данные о выдаче сербского гражданства пяти россиянам — в их числе Мадина и Роза Бажаевы, родственницы чеченского олигарха Мусы Бажаева, а также Мусаев Али Рамзанович, который родился 14 декабря 2006 года в населенном пункте Центарой (это родовое село Кадыровых). Дата и место рождения, а также имя и отчество совпадают с данными Али Кадырова. Решение о присвоении гражданства подписано премьер-министром Сербии Джуро Мацутом.
Как выяснили расследователи, под фамилией Мусаев сын Кадырова в прошлом летал за границу более ста раз — в основном в Дубай и, как правило, на частных самолетах. Фальшивыми документами на фамилию Мусаев пользуются и другие родственники Кадырова, например его сын Адам (Мусаев Мохьмад Рамзанович).
В апреле 2025 года «Важные истории» и сербская расследовательская сеть KRIK опубликовали расследование о том, что власти Сербии с 2022 года выдали паспорта 204 россиянам с формулировкой «в интересах республики». В число новых граждан Сербии вошли люди из окружения Рамзана Кадырова, деятели с оккупированных украинских территорий, топ-менеджеры «Яндекса», люди, связанные с «Ростехом».
Затем стало известно, что сербский паспорт получил племянник Рамзана Кадырова Якуб Закриев. Правда, через несколько дней после того, как информация появилась в СМИ, власти Сербии отменили решение о присвоении ему гражданства.