Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Али получил паспорт Сербии на имя Али Мусаева, выяснила «Команда Навального». Под этой фамилией 19-летний Али Кадыров много лет летает за границу, а теперь может еще ездить без виз в страны Шенгенской зоны.

Информация о присвоении гражданства Сербии «в интересах республики», которое выдают за особые заслуги перед страной, публикуется в Официальном государственном вестнике Сербии. В номере за июль 2025 года были обнародованы данные о выдаче сербского гражданства пяти россиянам — в их числе Мадина и Роза Бажаевы, родственницы чеченского олигарха Мусы Бажаева, а также Мусаев Али Рамзанович, который родился 14 декабря 2006 года в населенном пункте Центарой (это родовое село Кадыровых). Дата и место рождения, а также имя и отчество совпадают с данными Али Кадырова. Решение о присвоении гражданства подписано премьер-министром Сербии Джуро Мацутом.