Сербские спецслужбы два года назад создали отдельный ситуационный центр на базе местного Агентства безопасности и информации (BIA) для слежки за активистами протестного студенческого движения. Целями также становились оппозиционные политики и журналисты. Об этом рассказал глава сербской Демократической партии Срджан Миливоевич.

По словам Миливоевича, центр появился около двух лет назад. Тогда же, в 2024-м, в стране начались масштабные протесты. Центр работал на базе местной спецслужбы BIA. Издание N1 так и называет его: BIA внутри BIA.

«Из этого центра велось наблюдение за деятельностью студенческого движения, некоторых из присутствующих здесь журналистов, других независимых новостных редакций, за деятельностью гражданских активистов и оппозиционных политиков, особенно тех, кто действительно представлял угрозу и кто в какой-то степени не был ориентирован на сотрудничество с режимом», — утверждает Миливоевич.

Центр насчитывал более сотни человек — не только сотрудников самой BIA, но и военной полиции.

Сотрудники центра работали «в поле» — например, на протестах. Отснятые там видео отправляли в редакцию таблоида Informer, который активно поддерживал Александра Вучича. При необходимости видео отсылали в информационную службу Сербской прогрессивной партии Вучича и в администрацию президента.

Слежка велась и за журналистами — редакций N1, Nova, еженедельника Radar и других независимых СМИ. В случае Radar в редакции издания даже установили прослушку, а за журналистом-расследователем Вуком Цвийичом следили по меньшей мере семь спецслужб.

У спецслужб был и собственный центр ботов. Он отслеживал публикации оппозиционных политиков и активистов в соцсетях, собирал место и дату публикации, IP-адреса и затем генерировал комментарии ботов.

По словам Миливоевича, ситуационный центр прекратил свою работу в прошлый четверг, 19 ноября. Это произошло спустя почти месяц после парламентских выборов, на которых победу одержала оппозиция.