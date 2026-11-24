Великобритания исключила из санкционного списка СПГ-танкер LNG SOARS (IMO: 9307205), включенный туда в рамках антироссийских мер. Соответствующее уведомление опубликовал МИД страны. О причинах решения не сообщается.

Отмеченные ограничения включали запрет для судна входить в порты Великобритании, а также возможность аннулировать его регистрацию в британском судовом реестре. Танкер был включен в британский санкционный лист в феврале 2026 года.

В настоящее время LNG SOARS остается в санкционном списке Украины. По данным проекта Open Sanctions, танкер задействован в транспортировке российского СПГ в рамках проектов, находящихся под санкциями, а также использует сопряженные с высоким риском методы судоходства (например, подмена данных AIS). В октябре 2025 года LNG SOARS принял российский СПГ с другого судна, также находящегося под санкциями, которое ранее загрузило СПГ в рамках проекта «Газпром СПГ Портовая» (находится под санкциями США).

В настоящее время LNG SOARS ходит под флагом Панамы и находится в Юго-Восточной Азии.

Согласно правилам, действующим в Великобритании с 20 мая 2026 года, запрещаются поставки или транспортировка морским путем СПГ российского происхождения (или СПГ, отправляемого из России) в третьи страны, а также между третьими странами, включая перевалку с судна на судно (STS).