Смерть украинской журналистки Виктории Рощиной в официальных документах Росстата объяснили заболеванием сердца и отеком легких. Это следует из взломанной хакерами базы данных Росстата. Свидетельства о смерти Рощиной нашли Русская служба Би-би-си и «Важные истории».

Виктория Рощина пропала на оккупированных Россией территориях Украины в 2023 году. Она погибла в российском плену в сентябре 2024-го.

Запись о ее смерти неоднократно редактировалась. Выяснилось, что первая запись в реестре Росстата появилась в декабре 2024-го. Дату смерти тогда указали 16 декабря 2024 года, затем ее изменили на 19 сентября.

Изначально причина смерти в документах Росстата не указывалась. Позже запись о смерти Рощиной снова редактировали: в феврале 2025-го в нее внесли данные нового свидетельства о смерти. В графе «род смерти» тогда указали «заболевание», основной причиной смерти — «дегенерацию миокарда», а непосредственной — отек легких.

Объяснение смерти конкретным заболеванием, таким образом, появилось лишь на пятый месяц после гибели Рощиной в плену. В феврале 2025-го Россия вернула ее тело в Украину. В морг Винницы оно попало в пакете с надписью «НМ СПАС 757‎» (неопознанный мужчина, ‎суммарное поражение артерий сердца, порядковый номер 757).

Тело Рощиной вернули в Украину со следами пыток и без части внутренних органов. У нее удалили глазные яблоки, мозг и часть гортани. Кроме того, у нее была сломана подъязычная кость. По мнению судмедэкспертов, так российские силовики могли попытаться скрыть последствия пыток.

Из взломанных хакерами данных Росстата следует, что число погибших из-за войны в Украине с российской стороны составляет уже не менее 472 тысяч человек. С учетом того, что свидетельства о смерти выдаются с задержкой, реальная цифра на конец сентября должна быть около 485 тысяч, а к концу ноября — около 500 тысяч. Пика потери российских военных достигли весной 2025 года — за три месяца тогда погибли более 61 тысячи человек. За время войны средний возраст российского военного увеличился с 35,5 лет до 41 года. The Insider также удалось деанонимизировать большинство из списка погибших — подробнее читайте в материале.