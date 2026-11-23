Несколько человек из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова, а также сотрудники оборонных предприятий получили румынское гражданство, предоставив поддельные документы. Часть из них выдавала себя за украинцев. Об этом говорится в совместном расследовании изданий The Kyiv Independent (Украина), Public Record (Румыния), Cu Sens (Молдова), Follow the Money (Нидерланды), Le Monde (Франция) и Центра расследований Яна Куциака (Словакия).

Журналисты изучили судебные дела, в которых румынские власти добиваются аннулирования удостоверений личности, оформленных с помощью фальшивых документов. Всего таких дел более 800, детально изучили 55 из них. Более чем в 30 случаях гражданство запрашивали россияне. Причем некоторые выдавали себя за украинцев.

Заявители пользовались легальной схемой. Румыния предлагает программу репатриации для тех, кто, например, проживал в регионах, утраченных страной в 1940 году и сейчас входящих в состав Молдовы и Украины, описывает Kyiv Independent. Если человек может доказать свою связь с этими землями (например, простроить родословную), он может претендовать на гражданство. Получение румынского паспорта позволяет без визы въезжать в Евросоюз.

Мошеннических схем по меньшей мере две: в более ранних случаях, которые нашла румынская прокуратура, подделывали собственно генеалогические документы, подтверждающие гражданство.

В более поздних — фальсифицировали сами свидетельства о выдаче гражданства. Последний способ позволяет значительно ускорить процесс и — что самое важное — обойти проверку на наличие судимости. Позднее с использованием таких поддельных свидетельств заявители запрашивали уже подлинные румынские документы: свидетельство о рождении, внесенное в румынский ЗАГС, удостоверение личности и паспорт.

Схема получения такого фиктивного гражданства может обойтись примерно в €50 000–70 000, рассказал Le Monde один из адвокатов.