Введение прокатных удостоверений для видеоигр в России может привести к исчезновению подавляющего большинства зарубежных игр из российского Steam, если платформа начнет выполнять новые требования. Такое мнение в комментарии The Insider высказал российский видеоблогер, стример и игровой обозреватель Андрей Хестанов. По его словам, иностранные разработчики не станут получать российские разрешения, а сама инициатива связана со стремлением властей установить полный контроль над информационным пространством:

«Довольно очевидно, что в России существуют попытки полностью взять под контроль информационное поле, и ФСБ принимает к этом ключевое участие. Игры — это пока не до конца подконтрольный источник информации и смыслов, что является для силовиков раздражающим фактором. Они хотели бы контролировать, какие игры могут выходить на рынок, а какие нет. История с прокатными удостоверениями абсурдная, потому что игры, как справедливо замечают представители индустрии, регулярно получают обновления. Это очень динамичная индустрия. В год выходит около 30 тысяч игр только в Steam, из которых десятки или сотни заслуживают внимания. Никакие зарубежные разработчики даже не будут пытаться получать в России прокатные удостоверения. Большинство крупных издателей с российского рынка и так ушли, а те, кто не ушел, после принятия этого закона постараются уйти побыстрее. Это для них сигнал о том, что пора бежать. Эта регуляция абсолютно неадекватна и мало выполнима. Лично я считаю, что это нереализуемо. Если Steam решит соблюдать регуляторные меры, то из российского Steam исчезнет 99% игр».

Российские власти обсуждают введение прокатных удостоверений для видеоигр по аналогии с фильмами. Кроме того, разработчиков и распространителей игр могут обязать регистрироваться в реестре организаторов распространения информации Роскомнадзора, хранить данные пользователей в России и устанавливать системы СОРМ.

Законопроект о регулировании видеоигр внесли в Госдуму еще в декабре 2024 года, однако он до сих пор не прошел первое чтение. Представители игровой индустрии предупреждают, что прокатные удостоверения увеличат расходы разработчиков и усложнят выпуск обновлений. По оценке Агентства стратегических инициатив, объем российского рынка видеоигр в 2025 году составлял 208 млрд рублей.