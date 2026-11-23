Правительство России при обсуждении законопроекта о регулировании видеоигр считает целесообразным ввести для них прокатные удостоверения по аналогии с фильмами. Кроме того, разработчиков и распространителей игр могут обязать регистрироваться в реестре организаторов распространения информации Роскомнадзора, хранить данные пользователей на территории России и устанавливать системы для оперативно-разыскных мероприятий. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на двух собеседников, знакомых с обсуждением инициативы, и источник в игровой отрасли.

Включение в реестр ОРИ предполагает, что компании должны будут хранить данные о действиях пользователей и содержимое их сообщений на российских серверах, а также дать силовикам доступ к этой информации. По действующим требованиям данные о действиях пользователей хранятся три года, а содержание сообщений — шесть месяцев. Видеоигры уже попадали под эти требования. В сентябре 2023 года Роскомнадзор внес в реестр ОРИ мобильную игру PUBG Mobile и ее издателя, сингапурскую компанию Proxima Beta, по оращению ФСБ. PUBG Mobile стала первой видеоигрой в реестре.

Глава Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников напоминает, что игры с открытыми чатами и сейчас формально подпадают под требования к ОРИ и для этого не нужен новый закон. По его словам, проблема заключается в том, как именно власти будут применять существующие нормы.

Индустрия против прокатных удостоверений

Глава РВИ считает, что механизм прокатных удостоверений плохо подходит для видеоигр. В отличие от фильмов, они постоянно меняются: получают обновления, дополнения, новые сезоны и пользовательский контент. Поэтому удостоверение, выданное при выходе игры, уже через месяц может не соответствовать ее содержанию.

Кроме того, проверка каждой новой версии создаст очереди и дополнительные расходы, которые затронут в том числе российских разработчиков. Представители отрасли также опасаются, что иностранные студии из «недружественных» стран не смогут или не захотят получать российские разрешения. Они настаивают на одинаковом применении требований к отечественным и зарубежным компаниям.

На какой стадии законопроект

Законопроект «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ» внесли в Госдуму в декабре 2024 года. Среди его авторов — депутаты Антон Горелкин, Антон Немкин и Яна Лантратова, а также сенаторы Лилия Гумерова, Артем Шейкин и Наталья Кувшинова.

Первоначальная версия предусматривала обязательную идентификацию игроков при авторизации — с помощью номера мобильного телефона, «Госуслуг» или Единой биометрической системы. Теперь, по данным «Коммерсанта», эти требования могут исключить из проекта. Также планируется доработать положения о маркировке игрового контента.

Как проверил The Insider по карточке законопроекта в Госдуме, почти за два года инициатива так и не прошла первое чтение. Сейчас она включена в примерную программу работы Госдумы на конец 2026 года. В заключении Правового управления Госдумы на проект также указывалось на необходимость уточнить используемые понятия, согласовать классификацию игрового контента с действующим законом о защите детей от вредной информации и доработать механизм государственного контроля за распространением видеоигр.

Идея прокатных удостоверений для игр обсуждается не впервые. В мае 2023 года с таким предложением выступила Яна Лантратова, тогда занимавшая пост первого зампреда комитета Госдумы по просвещению. В феврале 2025 года она вновь выступила за выдачу таких разрешений отечественным и зарубежным играм. По оценке Агентства стратегических инициатив, объем российского рынка видеоигр в 2025 году составил 208 млрд рублей. К 2030 году он может вырасти до 271 млрд рублей.