Таджикистан официально уведомил ООН о решении выйти из Римского статута и Международного уголовного суда (МУС). Это следует из депозитарного уведомления, опубликованного на сайте генерального секретаря организации. О решении стало известно после визита в Душанбе Владимира Путина, ордер на арест которого МУС выдал еще в 2023-м.

Опубликованный документ датирован 20 ноября. Он вступит в силу через год, 20 ноября 2027 года. До тех пор Таджикистан останется членом МУС.

Дата документа совпадает с визитом в Душанбе Владимира Путина. На прошлой неделе он посетил центральноазиатскую республику после саммита АТЭС в Китае. В Душанбе он встретился с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Путин приезжал в страну и осенью прошлого года — тогда европейские власти обвинили Душанбе в невыполнении своих обязательств по исполнению ордера на его арест.

Ордер на арест российского президента действует с весны 2023 года. МУС выдал его как на имя Путина, так и на имя уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по подозрению в причастности к вывозу украинских детей в Россию во время войны.

На дату в разговоре с The Insider обращает внимание и правозащитница, основатель организации Freedom for Eurasia Лейла Назгуль Сейитбек:

«Само это время уже является посланием: президент Рахмон выбрал своего покровителя, а не договор, который Таджикистан подписал в 1998 году. Шаг был подготовлен заранее: парламент начал процесс в сентябре. Таджикистан стал первой бывшей советской республикой, выходящей из МУС, в то время как Армения и Украина, напротив, присоединились к нему. Этот контраст показывает, где именно простирается влияние Москвы».

В расчет Душанбе, вероятно, берет и собственных граждан, которыми может заинтересоваться суд, говорит Сейитбек. Например, правозащитная организация Human Rights Watch фиксировала военные преступления во время короткого военного конфликта Таджикистана с соседним Кыргызстаном в 2022-м. В 2021–2022 годах власти жестко подавили протесты в Горно-Бадахшанской автономной области. В ООН отмечали и распространенные в стране репрессии: в том числе и против уехавших за границу.

«После ноября 2027 года преступления, совершённые внутри Таджикистана, окажутся вне досягаемости МУС, если только Совет Безопасности ООН непосредственно не передаст конкретное дело Суду, чему Россия воспрепятствует. Жертвы теряют свою последнюю судебную инстанцию. Именно поэтому ближайшие двенадцать месяцев критически важны: жертвы, юристы и правозащитные организации должны подавать хорошо задокументированные сообщения в Канцелярию прокурора уже сейчас, а не следующей осенью. Государствам — членам ЕС тоже следовало бы рассмотреть возможность передачи дел о таджикских транснациональных репрессиях на их территории, как это сделала Литва в отношении Беларуси. Дверь закрывается, но еще не закрыта».

Выход из Международного уголовного суда парламент Таджикистана одобрил в прошлом месяце. Замминистра иностранных дел Таджикистана Идибек Каландар тогда утверждал, что «политизированность» организации «постепенно превращает международное уголовное правосудие в инструмент политического давления».