Посылки из Калининградской области в остальные регионы России начали возить морским транспортом из-за особых требований Литвы. Об этом изданию «Новый Калининград» рассказала заместитель начальника почтового таможенного поста области Светлана Малышева.

До нынешнего года почту ежедневно отправляли в почтовых вагонах в составе пассажирских поездов в Москву и Санкт-Петербург транзитом через Литву и Беларусь. Начиная с января власти Литвы требуют предоставлять им сведения о содержимом каждой посылки в электронном виде. По словам Малышевой, в предыдущие годы литовские таможенники вскрывали вагоны и проверяли подозрительные посылки в поисках товаров военного назначения.

«Сейчас, в связи с условиями, выдвинутыми литовской стороной, АО „Почта России“ переориентировалось на морской вид транспорта. Загруженные почтой 40-фунтовые контейнеры следуют в порт Калининграда либо Балтийска. Затем убывают до порта Усть-Луги. Соответственно, доставка зависит от погодных условий, Балтийское море у нас — непредсказуемое, судно может задерживаться на рейде, плюс сам путь небыстрый».

Отправка почты авиатранспортом сохранилась после изменения схемы перевозки и происходит пять-шесть раз в сутки. Этот способ доставки почты наиболее дорогой.

«Новый Калининград» пишет, что еще в сентябре 2024 года литовские таможенники, досматривавшие поезд, нашли и изъяли камуфляжные сети, предназначенные для маскировки пушечных стволов. Посылка направлялась в прифронтовую Белгородскую область. В октябре того же года на железнодорожной станции литовского города Кибартай был задержан почтовый груз с камуфляжными брюками.