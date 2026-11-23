Число российских брендов, представленных в Дубае, с апреля по сентябрь 2026 года сократилось на 31% — со 107 до 74, подсчитал The Insider, сопоставив опубликованные аналитиками рынка коммерческой недвижимости данные. Российские предприниматели закрывают рестораны, магазины и другие проекты на фоне падения туристического потока, конкуренции и роста расходов. Например, ресторанная группа братьев Васильчуков закрыла четыре заведения с общим убытком $15 млн, пишет журнал Forbes.

Согласно отраслевому исследованию, в апреле 2026 года в Дубае были представлены 107 российских брендов, включая 36 ресторанных концепций и 13 операторов торговли одеждой. К концу июня их количество сократилось до 78, а к концу сентября — до 74. За пять месяцев число представленных брендов уменьшилось на 33, или более чем на 30%. Но сокращение не означает, что все 33 проекта окончательно закрылись.

По словам участников рынка, с которыми поговорил Forbes, с 2022 года Дубай покинули около 21% бизнесов российских предпринимателей.

Рестораны закрываются с многомиллионными убытками

Одним из пострадавших российских ресторанных бизнесов стала группа Vasilchuki братьев Алексея и Дмитрия Васильчуков. По словам Алексея Васильчука, после обострения военного конфликта на Ближнем Востоке выручка пяти заведений группы в Дубае сократилась вдвое. Предприниматели пытались продать часть ресторанов, но покупателей не нашли. В результате закрылись четыре заведения, а общий убыток группы составил $15 млн. Продолжает работать только Chaihona № 1 в районе Dubai Marina, хотя и ее выручка остается примерно на четверть ниже прошлогодней.

Полностью ушла с дубайского рынка и российская сеть блинных BlinBerry. В 2023 году компания потратила более 50 млн рублей на открытие первого заведения в Dubai Marina Mall, а к весне 2026 года управляла тремя точками. В первые дни иранских обстрелов клиентский поток упал на 90%. Позднее снижение замедлилось до 30%, однако владелец сети Евгений Купко решил закрыть заведения. По его словам, собственник помещений, девелопер Emaar, отказался снизить арендную плату.

Проблемы возникли и у других компаний. Сеть киберспортивных клубов True Gamers, вложившая $3,5 млн в открытие первых пяти точек, столкнулась со снижением клиентского потока на 30–35%. До конца года компания собирается закрыть 3 из 14 клубов, но полностью уходить из Дубая не планирует.

Российский маркетплейс Wee, получивший $9 млн инвестиций, приостановил операционную деятельность после того, как не смог привлечь новое финансирование. Еще в конце 2024 года компания рассчитывала получить $10 млн от саудовского фонда SIG Investments, но сделка сорвалась. В 2026 году привлекать инвесторов стало еще сложнее из-за ухудшения ситуации на Ближнем Востоке.

Туристический поток обвалился на 44%

Согласно статистике Департамента экономики и туризма Дубая, с января по август 2026 года эмират посетили 6,97 млн иностранных туристов против примерно 12,5 млн за аналогичный период прошлого года. Сокращение составило около 44%.

На фоне падения туристического потока сократилась и активность арендаторов торговых центров. Как следует из данных участников рынка, за январь–август в шести крупнейших торговых центрах Дубая заключили 171 новый договор аренды против 271 годом ранее (на 37% меньше).

Впрочем, не все российские компании сокращают присутствие. Сеть цифровых кофеен Drinkit, входящая в Dodo Brands, открыла десятую точку в Дубае, бренд одежды 12 Storeez — четвертый магазин, а сеть ресторанов Shvili — девятое заведение.