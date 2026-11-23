На прошлой неделе российские СМИ сообщили о продаже 49% сети медицинских лабораторий KDL. Как писал «Медвестник», покупателем выступил закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Проект Инвест Плюс». Контрольная доля остается у АО «Медскан», подконтроная «Росатому».

«Агентство» со ссылкой на источник на рынке медицинских услуг пишет, что покупатель входит в теневую бизнес-империю заместителя председателя Совбеза РФ и бывшего президента Дмитрия Медведева. Согласно данным ЕГРЮЛ, ЗПИФ «Проект Инвест Плюс» управляет фирма «Капитал Инвест Менеджмент», которая принадлежит фонду «Невский». Центр управления расследованиями (ЦУР) «Открытой России» в 2017 году установил, что «Невский» связан с фондом «Дар», который, в свою очередь, управлял недвижимостью, предназначенной для Медведева.

В том же году ФБК в расследовании «Он вам не Димон» связал с Медведевым сеть фондов, которым принадлежали резиденции на Рублевке, в Плесе, Сочи и Курской области, а также квартирами в Петербурге, виноградниками в России и Италии и двумя яхтами. В 2025 году расследовательский проект «Система» установил, что к концу 2024 года в 15 фондах, связанных с Медведевым, накопилось 86 млрд рублей (до войны их активы оценивались в 23,5 млрд рублей).

KDL входит в пятерку крупнейших лабораторных сетей в России. Стоимость сделки по продаже доли не раскрывается, однако известно, что в 2025 году стоимость всей компании оценивалась в 31 млрд рублей.