Федеральная служба судебных приставов (ФССП) с 26 ноября получит право запрашивать данные о заемщиках в Бюро кредитных историй (БКИ), пишут «Ведомости». Как рассказал изданию представитель службы, это нужно для контроля за деятельностью по возврату долгов.

По его словам, введенные в 2025 году поправки расширили возможности ФССП при рассмотрении заявлений о нарушениях, допущенных при взыскании долгов с граждан. Раньше получить отчет из БКИ можно было только при проведении административного расследования. Теперь же в случае, когда должник жалуется на звонки или сообщения от взыскателей, ФССП может с его согласия запросить кредитный отчет, не возбуждая исполнительное производство.

С 26 ноября также вступают в силу профильные указания Центробанка, которые подробно регламентируют порядок получения приставом кредитной истории гражданина. На ответ БКИ дается пять дней.

Как пояснили опрошенные «Ведомостями» эксперты, по новым правилам приставы смогут получать более детальные данные для проверки всей цепочки передачи долга. БКИ должно будет передать подробный отчет, включающий сумму основного долга и процентов, информацию о судебных спорах и банкротстве кредитора, данные о первоначальном кредиторе и всех последующих владельцах требования. Это поможет приставам, например, выявить нелегальные компании, которые работают вне правового поля и не включены в официальный реестр ФССП.