В суде столицы ЮАР Претории усилили меры безопасности из-за информации о возможном побеге пророссийского активиста Кеми Себа, обвиняемого в нарушении миграционного законодательства и подготовке терактов в Европе. Судья распорядился освободить зал заседаний и привлечь вооружённый спецназ в масках после того, как прокуратура сообщила о предполагаемом плане побега. Об этом пишет Bloomberg.

По данным прокуратуры, Себа собирался симулировать болезнь во время заседания, чтобы затем попытаться скрыться. Обвинение потребовало надеть на него кандалы, однако суд отклонил ходатайство.

Кеми Себа, настоящее имя которого Стеллио Жиль Робер Капо Чичи, ранее возглавлял движение чернокожих националистов во Франции. В последние годы он стал одним из наиболее известных противников французского влияния в Западной Африке. 13 апреля Себа задержали в Претории вместе с сыном и Франсуа ван дер Мерве — руководителем южноафриканского движения белых националистов Bittereinders. По версии следствия, они намеревались незаконно пересечь границу с Зимбабве через реку Лимпопо.

Бенин добивается экстрадиции Себа, обвиняя его в причастности к попытке государственного переворота в декабре 2025 года. При этом южноафриканская прокуратура утверждает, что ван дер Мерве получил финансирование из России для организации выезда Себа из ЮАР. Связи активиста с российскими структурами привлекали внимание и ранее. В 2022 году Госдепартамент США обвинял российскую ЧВК «Вагнер» в использовании Себа для распространения пророссийских нарративов в Африке.

В 2017 году Себа арестовали и депортировали из Сенегала после акции, во время которой он публично сжёг банкноты в знак протеста против зависимости региональной валюты от Франции. В 2024 году его лишили французского гражданства из-за предполагаемых призывов к насилию против государства.

Как отмечает Bloomberg, в 2025 году Франсуа ван дер Мерве участвовал во встрече правых организаций в Санкт-Петербурге, среди участников которой была немецкая партия «Альтернатива для Германии».

Рассмотрение дела отложили до 23 февраля 2027 года для продолжения расследования.